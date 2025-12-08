Найпоширеніший спосіб тримати смартфон викликає біль у руці

Depositphotos

Останнім часом фахівці все більше б’ють тревогу через так званий “smartphone pinky”, або “смартфонний мізинець” — дискомфорт і біль, що виникають через те, як ми тримаємо смартфон, особливо коли використовуємо мізинець як підставку для пристрою.

Багато хто переконався на власному досвіді — це жахливий спосіб тримати телефон, пише інтернет-портал Android Authority. Після використання смартфона в багатьох регулярно болить рука — втім, це найприродніше хватання, коли користуєшся телефоном однією рукою. Портал провів опитування 3000 користувачів у відкритій темі: їх запитали, як вони найчастіше тримають смартфон. Дві опції отримали левову частку голосів.

Понад 58% читачів тримають телефон однією рукою, з мізинцем, який підтримує пристрій. Тільки якщо мізинець виступає “сидінням” для нижньої частини телефону, а інші пальці розташовані ззаду, є можливість дістатися до найдальших частин екрана смартфону, не змінюючи хват.

Другий за популярністю спосіб тримати смартфон — “однією рукою, з чотирма пальцями позаду”. Це дозволяє великому пальцю діставати до частини екрана, але не до всієї його площі. 23,4% респондентів обрали саме цей хват. Враховуючи, що більшість користувачів використовує мізинець як імпровізовану підставку, не дивно, що проблема “smartphone pinky” набула такого масштабу.

Цікаво, що лише 6,1% читачів користуються спеціальними ручками-тримачами або аксесуарами для хвату. Для порівняння, 4,4% використовують смартфон двома руками — точніше, “двома руками: одна тримає телефон, інша — натискає”. Коментарі під опитуванням прояснили масштаби проблеми сучасного користування смартфонами.

“Мій мізинець майже завжди у якомусь дискомфорті після використання телефона, але я вже звик,” — пише pennsyfan2020.

Кілька користувачів поділилися історіями про постійний біль, головним чином спричинений саме використанням телефона. Інші користувачі згадали альтернативні способи використання пристроїв — тримачі-“гусячі шиї” в кожній кімнаті, ланьярди, PopSocket’и та чіпкі чохли.

“На жаль, мені довелося почати носити фіксатори для зап’ястя через тривалий біль у зап’ястях і руках від роботи та набору повідомлень,” — зазначає ashtonpie99.

Коментар користувача Greg Lane точно сформулював головну проблему – виходить, що телефони взагалі не проєктують для того, щоб їх було зручно тримати. Виробники постійно збільшують розмір, вагу й габарити смартфонів, вигадують нові конструкції. З появою складаних моделей, більших форм-факторів та ультратонких смартфонів ситуація не покращилася.

“Мій мізинець на лівій руці деформувався. Перша фаланга вигнута всередину. Це виглядає як артрит, але болю немає. Просто від того, що я грав у ігри в альбомній орієнтації, балансуючи телефон мізинцем,” — пише ще один користувач, joytuc58.

Тим, хто страждає від болю в руках, портал рекомендує кілька способів, які зменшують проблему “smartphone pinky”. Це: регулярно робити розтяжку кистей і пальців, намагатися тримати телефон двома руками, використовувати підставки або тримачі, підпирати телефон поверхнею (подушка, стіл), зменшувати час користування однією рукою, робити паузи таміняти щоденні звички використання смартфона.

Джерело: Android Authority