banner
Новости Технологии 05.09.2025 comment views icon

Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500

Новый Huawei Mate XTs — второй смартфон из трех частиц, который получил не слишком много изменений по сравнению с предшественником.

Дизайн передового смартфона Huawei почти не изменился с прошлого года. Едва ли не единственным новым способом отличить две модели являются новые фиолетовый и белый цвета Mate XTs. Телефон оснащен 10,2″ складным LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 90 Гц, который имеет соотношение сторон 16:11. Пиковая яркость большого экрана составляет 1800 нит. Как и предшественник, Huawei Mate XT, телефон поддерживает стилус.

В режиме двух частей размер экрана достигает 7,9″, а в полностью сложенном виде он уменьшается до 6,4″ и позволяет работать с телефоном одной рукой. Huawei Mate XTs очень тонкий — всего 3,8 мм в полностью разложенном виде и 12,8 мм в сложенном, при весе 298 г.

Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500

Телефон получил улучшенный 40 МП сверхширокоугольный объектив (f/2.2, 13 mm ultrawide, PDAF), 50 МП основную камеру с переменной диафрагмой (f/1.4-f/4.0, 24 mm wide, 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS) и 12 МП перископический объектив (f/3.4, 125 mm periscope telephoto, 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 5.5x optical zoom) — последние два перешли с прошлогодней модели.

Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500

Обновленный процессор Kirin 9020 заменил Kirin 9010. Это тот же чип, который получили смартфоны компании Pura 80Pro+ и 80 Ultra — Huawei обещает 36% повышение производительности. Все модели Mate XT оснащены 16 ГБ оперативной памяти комплектуются до 1 ТБ накопителем данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5600 мАч поддерживает проводную зарядку 66 Вт, беспроводную — мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 7,5 Вт.

Huawei Mate XTs: вийшов другий трискладаний смартфон компанії за ціною від $2500

Huawei Mate XTs доступен в черном, красном, фиолетовом и белом цветах. Версия с 16/256 ГБ памяти стоит $2520, модель с 16/512 ГБ продается за $2800, а за топовую версию с 1 ТБ накопителем просят $3080 — поставки в Китае начнутся 12 сентября. Huawei пока не говорит о международном запуске, но в свое время Mate XT получил мировой релиз.

Источник: GSMArena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Китай создал рекордную морскую ветровую турбину: ветряк диаметром 262 м генерирует 17 МВт энергии
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку
Новые OPPO Reno14 5G и FS 5G уже в Украине: от 25 тыс. грн и подарок в комплекте
Oppo выпустила K13 Turbo и K13 Turbo Pro — аккумулятор 7000 мА-ч, вентилятор и защита от воды по цене от $250
Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы
Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска
OPPO Reno14 5G, FS 5G и F 5G уже в Украине: ИИ-смартфоны от 16 тыс. грн
Встречайте iPhone 17 Pro! Подделка вышла раньше оригинала
TikTok разделят на два приложения — с версией «только для США», запуск 5 сентября
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
Новый тренд из Китая — "фейковые офисы". Молодежь арендует помещения, чтобы имитировать занятость и нигде не работать
Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота
Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками
Вышел Vivo Y500 с аккумулятором 8200 мАч и защитой IP69 по цене $200
Samsung Galaxy S25 FE: полные характеристики "народного" флагмана до анонса
Вышла DeepSeek-V3.1: модель ИИ получила 671 млрд параметров, гибридное мышление и улучшение эффективности
Китай догоняет Запад: в разработке оборудования для 8-нм процессоров
Вышли Realme 15 и 15 Pro — IP69, 7000 мА-ч и зарядка 80 Вт по цене от $280
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить