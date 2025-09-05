Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500

Новый Huawei Mate XTs — второй смартфон из трех частиц, который получил не слишком много изменений по сравнению с предшественником.

Дизайн передового смартфона Huawei почти не изменился с прошлого года. Едва ли не единственным новым способом отличить две модели являются новые фиолетовый и белый цвета Mate XTs. Телефон оснащен 10,2″ складным LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3K и частотой обновления 90 Гц, который имеет соотношение сторон 16:11. Пиковая яркость большого экрана составляет 1800 нит. Как и предшественник, Huawei Mate XT, телефон поддерживает стилус.

В режиме двух частей размер экрана достигает 7,9″, а в полностью сложенном виде он уменьшается до 6,4″ и позволяет работать с телефоном одной рукой. Huawei Mate XTs очень тонкий — всего 3,8 мм в полностью разложенном виде и 12,8 мм в сложенном, при весе 298 г.

Телефон получил улучшенный 40 МП сверхширокоугольный объектив (f/2.2, 13 mm ultrawide, PDAF), 50 МП основную камеру с переменной диафрагмой (f/1.4-f/4.0, 24 mm wide, 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS) и 12 МП перископический объектив (f/3.4, 125 mm periscope telephoto, 1/3.6″, 1.0 µm, PDAF, OIS, 5.5x optical zoom) — последние два перешли с прошлогодней модели.

Обновленный процессор Kirin 9020 заменил Kirin 9010. Это тот же чип, который получили смартфоны компании Pura 80Pro+ и 80 Ultra — Huawei обещает 36% повышение производительности. Все модели Mate XT оснащены 16 ГБ оперативной памяти комплектуются до 1 ТБ накопителем данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5600 мАч поддерживает проводную зарядку 66 Вт, беспроводную — мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 7,5 Вт.

Huawei Mate XTs доступен в черном, красном, фиолетовом и белом цветах. Версия с 16/256 ГБ памяти стоит $2520, модель с 16/512 ГБ продается за $2800, а за топовую версию с 1 ТБ накопителем просят $3080 — поставки в Китае начнутся 12 сентября. Huawei пока не говорит о международном запуске, но в свое время Mate XT получил мировой релиз.

Источник: GSMArena