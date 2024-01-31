Напівпровідниковий бізнес Samsung зазнав рекордних збитків, а загальний операційний прибуток впав на 35%

Останній квартал 2023 року виявився далеко не найуспішнішим для Samsung Electronics. Компанія отримала сукупний дохід у сумі 67,78 трлн корейських вон (близько $51 млрд), хоча аналітики очікували дохід на рівні 69,27 трлн корейських вон. Виторг скоротився на 3,8% порівняно з четвертим кварталом 2022 року.

Разом з тим компанія отримала 2,82 трлн корейських геть операційного прибутку, що на 34,57% менше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. Аналітики чекали на операційний прибуток на рівні 3,43 трлн корейських вон.

Протягом 2023 року напівпровідниковий бізнес Samsung Electronics, який протягом багатьох років був її фінансовим локомотивом, зазнав рекордних збитків в 14,88 трлн корейських вон. Для порівняння, у попередньому році цей бізнес приніс 23,82 трлн корейських вон прибутку. Причиною цього став слабкий світовий попит на пам’ять та інші чипи.

Водночас Samsung заявила, що її виручка та операційний прибуток у четвертому кварталі покращилися порівняно з третім кварталом завдяки відновленню цін на чипи пам’яті та «тривалому зростанню» продажів дисплеїв преміумкласу. Однак доходи та прибуток бізнесу з випуску смартфонів у четвертому кварталі знизилися порівняно з попереднім кварталом, частково через «ефект загасання» попиту на нові моделі, випущені в третьому кварталі.

Останнім часом спостерігається зміщення ринку смартфонів у бік преміумкласу. Тому краще почуваються компанії, що пропонують преміальні пристрої, наприклад, Apple.

«Ми зосередимося на збільшенні продажів продуктів з високою доданою вартістю для підвищення прибутковості», – заявила Samsung.

У період із 2020 по 2023 рік середня ціна продажу смартфонів Samsung вже зросла приблизно на $100.

У першому кварталі Samsung очікує падіння попиту на смартфони через сезонність, але зазначає, що преміумсегмент, швидше за все, зросте порівняно з аналогічним періодом минулого року. Оскільки глобальні макроекономічні проблеми зберігаються, Samsung очікує, що її прибуток у першій половині 2024 продемонструє «помірне поліпшення». Лише у другому півріччі очікується «значнішого поліпшення».

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Джерело: cnbc