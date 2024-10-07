НАСА хоче створити Morrowind на Марсі — житло будуватимуть з грибів

НАСА розглядає можливість вирощування житла з грибів на Місяці та на Марсі. Агенція уклала контракт на $2 млн з дослідниками центра Еймса НАСА для вивчення «мікотектури».

Причина, чому НАСА досліджує гриби — в тому, що здобич або постачання традиційних будівельних матеріалів у космосу надзвичайно дорогі. Відправлення грибних спор та змішування їх з місцевими матеріалами, як вода та реголіт, для виготовлення цегли було б значно дешевшим. Про це розповів Al Jazeera Кріс Маурера, архітектор з Клівленда, штат Огайо, який співпрацював з НАСА.

Дослідження показало, що будівельні блоки з грибів можуть відхиляти значну частину космічного випромінювання, забезпечувати ізоляцію від екстремальних температур. Також їх можна вирощувати дуже швидко, за один-два місяці.

Вирощування грибного будинку на Марсі почнеться з приземлення на планету спеціального пакета, який містить все необхідне. Внутрішня частина пакування надувається, а суміш грибних спор, води та водоростей вирощує зовнішню оболонку, яка з часом твердне, створюючи нову структуру, придатну для життя.

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Хоча перші експерименти на Землі виявилися успішними, у космосі можуть виникнути непередбачені ускладнення. Група дослідників грибів, яку очолює старший дослідник НАСА Лінн Ротшильд, планує відправити концептуальну модель мікотектурних структур у космос у рамках запланованого на 2028 рік запуску комерційної космічної станції Starlab.

«У загальному сенсі існують технологічні ризики. Чи буде конструкція достатньо міцною? Чи справді вона забезпечить ізоляцію, яку ми думаємо? Якими будуть властивості матеріалу? Чи справді вона добре росте?», — каже Ротшильд.

Технологія дещо відрізняється від того, що можна бачити у грі Morrowind з серії The Elder Scrolls від Bethesda. Там Дім Тельванні вирощував гриби у формах від маленьких будиночків до величезних веж магів. Але спільним є принцип формування твердої оболонки.

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Джерела: The Byte, Al Jazeera

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