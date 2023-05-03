Feel Old Yet? У день 21-ї річниці Morrowind творці Skywind показали захопливе геймплейне демо – мод роблять уже 11 років

Morrowind, найбільш атмосферній та культовій грі серії The Elder Scrolls, 1 травня виповнився 21 рік. Попри вік, вона продовжує хвилювати уми гравців, модерів, а також самих авторів та видавців. У той час як Bethesda створює DLC Dragonborn до Skyrim, яке було присвячене Морровінду, а Zenimax випускає вже друге доповнення про землю данмерів в The Elder Scrolls Online, ком’юніті вже багато років «пиляє» глобальні рімейки. Головні серед них – Morrowind Rebirth на рушії самої гри та Skywind, додаток для Skyrim.

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На честь Дня народження Morrowind творці Skywind представили захопливе демо геймплею. У ньому показано повністю закінчений побічний квест «Некромант у Мавії», який Нереваріну видають у місті Молаг Мар. Авторам рімейку певною мірою вдалося перевершити оригінал, представивши пересічний квест «піди та убий» як цікаву пригоду.

Найголовніше, що турбуються всі «олди»: атмосфера гри, її містичність та епічність передана повністю. При цьому Skywind не використовує моделі, текстури, музику та інші матеріали оригінальних ігор відповідно до умов Bethesda. Це все той же Morrowind, але з новим рівнем графіки, ефектів та механік. Продемонстрований фрагмент гри має повністю завершений вигляд: детально опрацьовані архітектура та пейзажі, активні та фонові NPC, монстри та магія. Місцями видовище перевершує опрацювання самої Skyrim.

Тут є даедричні руїни та башти магів, кланфіри та повсталі мерці, монстри та викликані чудовиська. Механіки Skyrim роблять магію та бій більш видовищними, а стрілянину з лука – кориснішою. Квест містить додаткові розмови та заскриптовані сцени, такі як сходи, що обвалюються. Любителі набивати кишені знайдуть таку ж величезну кількість корисного та не дуже лута. Щоправда, пейзаж показаний нам у темряві та під час пилової бурі (певно, не без наміру).

Демо має завершений вигляд, але проєкт Skywind розробляється вже 11 років і поки що не отримав дати завершення. Колектив ентузіастів, до яких входять і люди, що мали відношення до розробки самої Morrowind, постійно потребує поповнення. Користуючись нагодою, творці розмістили у ролику оголошення про набір волонтерів, що спеціалізуються на створенні графіки, анімацій, локацій, діалогів та озвучення.