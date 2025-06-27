NASA відкрила магнітний «пульс» Землі частотою 540 млн років, який впливає на рівень кисню

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Вчені NASA розкрили механізм віком у 540 млн років, пов’язаний зі зміщенням магнітного поля Землі, що впливає на рівень кисню в атмосфері.

Новий аналіз NASA вказує на те, що протягом останніх 540 млн років магнітне поле Землі та рівень кисню відповідали дуже схожим закономірностям. Рух розплавленого металу у ядрі нашої планети генерує магнітне поле. Сила цього магнітного поля змінюється у міру того, як зміщується потік у ядрі. Виявилось, що магнітне поле Землі та рівень кисню в атмосфері змінювались синхронно.

Історія змін магнітного поля нашої планети зберігається у намагнічених мінералах. Після того як гарячі мінерали разом з магмою підіймаються між тектонічними плитами, що розширюються, вони остигають і зберігають інформацію про зміни магнітного поля навколо. Ця інформація зберігатиметься до тих пір, поки ці мінерали не будуть знову нагріті до високих температур.

Вчені можуть дізнатись про історичні рівні кисню з давніх порід та мінералів, оскільки їхній хімічний склад залежить від кількості кисню, доступного під час їх формування. Дані як по магнітному полю Землі, так і по кисню охоплюють порівнянні діапазони в базах даних, які склали численні геофізики та геохіміки. Науковці з NASA підкреслюють, що досі ще ніхто не проводив детального порівняння цих записів.

«Ці два набори даних дуже схожі. Земля — єдина відома планета, де існує складне життя. Виявлені нами кореляції можуть допомогти нам зрозуміти, як розвивається життя і як воно пов’язане з внутрішніми процесами планети», — пояснює співавтор дослідження, геофізик з Центру космічних польотів імені Годдарда, Вейцзя Куанг.

Куанг та його колеги проаналізували два окремих набори даних та визначили, що магнітне поле Землі протягом понад півмільярда років, починаючи з кембрійського періоду, коли на нашій планеті з’явились складні форми життя, слідувало закономірностям зростання та падіння, так само як і рівень кисню в атмосфері.

«Ця кореляція підвищує ймовірність того, що і напруженість магнітного поля, і рівень кисню в атмосфері реагують на той самий базовий процес, наприклад, на рух континентів Землі», — підкреслює співавтор дослідження, біогеохімік з Університету Лідса, Бенджамін Міллс.

Дослідники сподіваються вивчити більш довгі набори даних, щоб побачити, чи тягнеться кореляція далі назад у часі. Вони також планують дослідити історичну різноманітність інших хімічних речовин, необхідних для життя, якою ми її знаємо, таких як азот, щоб визначити, чи підтримують вони ці закономірності.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

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Джерело: SciTechDaily