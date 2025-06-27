Новини Наука та космос 27.06.2025 о 10:17 comment views icon

NASA відкрила магнітний «пульс» Землі частотою 540 млн років, який впливає на рівень кисню

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

NASA відкрила магнітний «пульс» Землі частотою 540 млн років, який впливає на рівень кисню
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Вчені NASA розкрили механізм віком у 540 млн років, пов’язаний зі зміщенням магнітного поля Землі, що впливає на рівень кисню в атмосфері.

Новий аналіз NASA вказує на те, що протягом останніх 540 млн років магнітне поле Землі та рівень кисню відповідали дуже схожим закономірностям. Рух розплавленого металу у ядрі нашої планети генерує магнітне поле. Сила цього магнітного поля змінюється у міру того, як зміщується потік у ядрі. Виявилось, що магнітне поле Землі та рівень кисню в атмосфері змінювались синхронно.

Історія змін магнітного поля нашої планети зберігається у намагнічених мінералах. Після того як гарячі мінерали разом з магмою підіймаються між тектонічними плитами, що розширюються, вони остигають і зберігають інформацію про зміни магнітного поля навколо. Ця інформація зберігатиметься до тих пір, поки ці мінерали не будуть знову нагріті до високих температур.

NASA відкрила магнітний "пульс" Землі частотою 540 млн років, який впливає на рівень кисню

Тимчасові зміни вмісту кисню та віртуального геомагнітного осьового дипольного моменту за останні 540 млн років/Science Advances

Вчені можуть дізнатись про історичні рівні кисню з давніх порід та мінералів, оскільки їхній хімічний склад залежить від кількості кисню, доступного під час їх формування. Дані як по магнітному полю Землі, так і по кисню охоплюють порівнянні діапазони в базах даних, які склали численні геофізики та геохіміки. Науковці з NASA підкреслюють, що досі ще ніхто не проводив детального порівняння цих записів.

«Ці два набори даних дуже схожі. Земля — єдина відома планета, де існує складне життя. Виявлені нами кореляції можуть допомогти нам зрозуміти, як розвивається життя і як воно пов’язане з внутрішніми процесами планети», — пояснює співавтор дослідження, геофізик з Центру космічних польотів імені Годдарда, Вейцзя Куанг. 

Куанг та його колеги проаналізували два окремих набори даних та визначили, що магнітне поле Землі протягом понад півмільярда років, починаючи з кембрійського періоду, коли на нашій планеті з’явились складні форми життя, слідувало закономірностям зростання та падіння, так само як і рівень кисню в атмосфері.

«Ця кореляція підвищує ймовірність того, що і напруженість магнітного поля, і рівень кисню в атмосфері реагують на той самий базовий процес, наприклад, на рух континентів Землі», — підкреслює співавтор дослідження, біогеохімік з Університету Лідса, Бенджамін Міллс. 

Дослідники сподіваються вивчити більш довгі набори даних, щоб побачити, чи тягнеться кореляція далі назад у часі. Вони також планують дослідити історичну різноманітність інших хімічних речовин, необхідних для життя, якою ми її знаємо, таких як азот, щоб визначити, чи підтримують вони ці закономірності.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: SciTechDaily

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