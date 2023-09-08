NASA визнало, що розробка та експлуатація ракети SLS їм «‎не по кишені»

«З нинішнім рівнем витрат програма SLS здається нежиттєздатною».

Опублікований у четвер звіт Офісу урядової підзвітності розглядає мільярдні витрати NASA на розробку SLS (Space Launch System) – надважкої ракети-носія, яка була успішно запущена у межах місії Artemis I наприкінці 2022 року. Як не дивно, але офіційні особи американської космічної агенції нарешті визнали давно відомий факт – ракета була занадто дорогою для підтримки зусиль з дослідження Місяця.

Офіс урядової звітності «висловив серйозну стурбованість» рішенням NASA не вимірювати витрати на виробництво ракетних елементів SLS, включаючи основні ступені та ракетні двигуни, необхідні для майбутніх запусків. Натомість агенція повідомила авторам звіту, що планує здійснювати «моніторинг витрат на виробництво та доступності програми SLS, оцінюючи витрати на виробництво та експлуатацію за п’ять років».

Однак, як зазначається у звіті, це «погані інструменти» для оцінки базової вартості ракетної програми SLS, і платникам податків буде важко вимірювати витрати та ефективність NASA та його підрядників з часом. Крім того, у звіті вказується, що космічна агенція нерегулярно оновлювала свої п’ятирічні оцінки виробництва ракети. Також висловлюється занепокоєння щодо витрат на розробку майбутнього апаратного забезпечення для масштабної ракетної програми NASA, включаючи дослідницький верхній ступінь.

Ще одна проблема з оцінками витрат NASA полягає в тому, що вони, здається, не враховують затримки місій Artemis. Цілком ймовірно, що Artemis II (політ екіпажу навколо Місяця) стартує не раніше 2025 року, а висадка екіпажу Artemis III, ймовірно, перенесеться на 2026 рік, якщо не далі. Принаймні один представник NASA повідомив урядовій службі звітності, що ці затримки не матимуть жодного впливу на витрати, що здається дуже малоймовірним.

Представники NASA, опитані Управлінням підзвітності уряду, визнали, що вони стурбовані вартістю ракети SLS.

«В NASA визнають необхідність покращити доступність SLS і вживають заходів для цього, та вважають, що за нинішнього рівня витрат програма є нежиттєздатною».

Представники космічної агенції заявили, що у них є чотириетапний план скорочення витрат на ракетну програму SLS з часом:

Стабілізація графіку польотів

Досягнення ефективності кривої навчання

Заохочення інвестицій

Налаштування стратегії придбання для зменшення ризику витрат

Попри те, що деякі з цих цілей звучать як просто корпоративні розмови, у звіті їх чітко позначають бажаними.

«Однак NASA ще не визначило конкретні цілі щодо економії витрат на рівні програми, яких воно сподівається досягти. Агенція досягла певного прогресу в реалізації цих стратегій, але ще занадто рано повністю оцінювати їх вплив на вартість», — пишуть автори звіту.

Чи дійсно NASA може контролювати витрати?

Хоча NASA, безумовно, заслуговує на повагу за те, що визнало надмірну вартість ракети SLS — факт, на який вказували критики понад 10 років — зовсім не ясно, чи зможуть вони контролювати витрати.

Наприклад, нещодавно агенція заявила, що співпрацює з основним підрядником двигунів ракети SLS, Aerojet, щоб знизити вартість кожного двигуна на 30%, до $70,5 мільйонів до кінця цього десятиліття. Однак генеральний інспектор NASA Пол Мартін назвав це твердження сумнівним – за його словами, при розрахунку прогнозованої економії нових двигунів RS-25 NASA й Aerojet включили лише матеріали, інженерну підтримку та робочу силу, тоді як управління проєкт і накладні витрати були виключені.

І навіть за $70,5 млн ці двигуни не надто доступні порівняно з існуючим комерційним ринком потужних ракетних двигунів у США. Blue Origin виробляє двигун порівнянної потужності та розміру, BE-4, менш ніж за $20 млн. SpaceX також прагне знизити вартість такого ж потужного ракетного двигуна Raptor до менш як $1 мільйона за один.

SLS — надважка двоступенева ракета-носій, що розробляється космічним агентством NASA з 2011 року замість нереалізованої Ares V, скасованої разом із програмою Constellation. Вона призначена для виведення корисного навантаження та пілотованих експедицій за межі навколоземної орбіти. Дизайн ракети затвердили ще у 2014 році й спочатку перший тестовий запуск планували здійснити ще у 2016 році, але терміни неодноразово змінювалися через неефективне управління, брак фінансування та численні технічні труднощі. Проєкт SLS виявився набагато дорожчим, ніж планувалося — розробка ракети коштувала американським платникам податків приголомшливих $11 мільярдів, а вартість одного запуску Orion на SLS складає аж $4,1 мільярда (з них $2,2 млрд — сама ракета, ще $0,57 — необхідні наземні витрати, а решта — вартість американських та європейських компонентів корабля Orion).

Джерело: Ars Technica