Наступна частина Cyberpunk 2077 орієнтована на фотореалістичну графіку

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Гра Cyberpunk 2077 була одним з найбільш суперечливих релізів останніх років. Анонсована у 2012 році, вона вийшла лише у 2020 році та на початку мала безліч помилок. Та згодом CDPR виправила ситуацію та запропонувала оновлення 2.0 й DLC Phantom Liberty. В продовженні компанія планує ще вище підняти планку та реалізувати фотореалістичну графіку.

Хоча гра Cyberpunk 2077 вже не нова, вона й досі виглядає вражаюче. Проте замість фото реалістичності в ній використовується дещо інший підхід до візуальних зображень. Однак із додаванням трасування променів та різних модів вона наближається до фотореалізму.

CDPR опублікував нову вакансію для найму старшого художника довкілля. В описі вакансії зазначено, що ця особа відповідатиме за надання проєкту Orion високоякісної та фотореалістичної графіки за допомогою різних інструментів.

Це також збігається з попередніми чутками про те, що студія хоче, щоб продовження було більш кінематографічним. Було заявлено, що гра об’єднає фільм із грою, що починає ставати трендом в індустрії. Не так давно Hellblade 2 продемонструвала потенціал фотореалізму.

Важливо також відзначити, що Project Orion зараз знаходиться на стадії розробки концепції. Тому, ймовірно, гра буде запускатись на потужнішому апаратному забезпеченні абсолютно нового покоління, що дозволить видавати фотореалістичне зображення.

CDPR також запевнила шанувальників, що у продовженні вони не повторять помилок Cyberpunk 2077.

Онлайн-курс DevOps engineer від Mate academy. Завдяки онлайн-курсу з гнучким графіком DevOps engineer ви зможете почати карʼєру в IT з нуля. . Отримати знижку на курс

Джерело: tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.