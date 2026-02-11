Наступні Apple AirPods отримають ІЧ-датчики з камерами і +$50 до ціни

AirPods Pro 3 / Apple

Apple готує нову версію бездротових навушників AirPods Pro, і цього разу мова йде не про косметичне оновлення. За даними інсайдера Kosutami, компанія планує додати до навушників інфрачервоні камери. Про це він повідомив у дописі в X, фактично підтвердивши чутки, які з’являлися раніше.





Минулої осені Apple вже представила AirPods Pro 3. Зазвичай компанія витримує близько трьох років між оновленнями поколінь Pro-моделей. Тому новий реліз цього року виглядає нетипово. Втім, ідеться не про повністю новий пристрій. За попередньою інформацією, Apple залишить основу AirPods Pro 3 без змін, але додасть одну ключову функцію — інфрачервоні камери.

Next AirPods Pro can see around you. At same price avail. — Kosutami (@Kosutami_Ito) February 8, 2026





Саме ІЧ-модулі й стануть головною відмінністю оновленої версії. Вони відкриють можливості для функцій на базі “візуального інтелекту” — ШІ-сценаріїв, які аналізують навколишнє середовище. Це пояснює, чому Тім Кук останнім часом активно акцентує на visual intelligence як на одній із найважливіших ШІ-можливостей для користувачів.

Kosutami також припустив, що нові AirPods коштуватимуть стільки ж, скільки поточна модель. Однак така оцінка виглядає сумнівною, адже інсайдер не має підтвердженого досвіду точних прогнозів щодо цін. Логічніше очікувати підхід, який Apple вже застосовує в лінійці AirPods 4 — дві версії з різницею в одній ключовій функції.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У такому випадку стандартні AirPods Pro 3 залишаться на рівні $249, тоді як версія з камерами може коштувати близько $299. Тобто різниця складе приблизно $50 за доступ до нових ШІ-можливостей, пов’язаних із візуальним аналізом.

Поки що компанія не називає терміни запуску покращеної версії AirPods Pro 3. Традиційно Apple презентує нові бездротові навушники восени разом із черговим поколінням iPhone. Водночас не можна виключати й більш ранній реліз, якщо продукт уже готовий до виходу.

Джерело: 9to5mac