Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249

AirPods Pro 3 / Apple

Apple представила AirPods Pro 3 — вперше за три роки велике оновлення флагманських навушників компанії.

Під час презентації показали нові функції моделі:

новий дизайн;

покращене активне шумозаглушення, вдвічі краще за попереднє покоління;

вбудований монітор серцевого ритму;

живий переклад на базі Apple Intelligence;

покращене прилягання навушників завдяки аналізу понад 10 тис. 3D-сканів вух;

п’ять розмірів амбушур на вибір:

п’яте покоління захисту від води — можна бігати, потіти і навіть пірнати;

8 годин роботи без підзарядки та до 10 годин у режимі слухового апарата з функцією “Прозорість”;

Ціна AirPods Pro 3 — $249.

“Сьогодні ми спираємося на ці інновації та розширюємо наше лідерство у сфері якості звуку світового класу, представляючи наступне покоління AirPods Pro”, – заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Apple стверджує, що AirPods Pro 3 пропонують “найкраще у світі ANC”. Оновлені амбушури з пінопласту покликані забезпечити кращу шумоізоляцію, а алгоритми дозволяють удвічі ефективніше гасити шум порівняно з попереднім поколінням. Живий переклад працює так: система знижує гучність стороннього динаміка та відтворює сказане вашою мовою у реальному часі.

Разом з AirPods Pro 3 восени вийде iOS 26, яка принесе додаткові можливості для всієї лінійки AirPods. Навушники можна буде використовувати як пульт дистанційного керування камерою iPhone. AirPods 4 та AirPods Pro 2 отримають підтримку студійного аудіо для музики, відео й подкастів, а також кращу якість дзвінків. Крім того, система автоматично нагадуватиме про зарядку і ставитиме відтворення на паузу, якщо ви заснете з навушниками.

AirPods Pro востаннє отримували велике оновлення ще у 2021 році, коли вийшло друге покоління з поліпшеним шумозаглушенням, якіснішим звуком та динаміком у кейсі. У 2023-му з’явилась версія з USB-C та захистом від пилу, але справжній ривок у лінійці Apple робить саме зараз — із AirPods Pro 3.

Джерело: Apple