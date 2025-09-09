Новини Пристрої 09.09.2025 comment views icon

Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249
AirPods Pro 3 / Apple

Apple представила AirPods Pro 3 — вперше за три роки велике оновлення флагманських навушників компанії.

Під час презентації показали нові функції моделі:

  • новий дизайн;
  • покращене активне шумозаглушення, вдвічі краще за попереднє покоління;
  • вбудований монітор серцевого ритму;
  • живий переклад на базі Apple Intelligence;
  • покращене прилягання навушників завдяки аналізу понад 10 тис. 3D-сканів вух;
  • п’ять розмірів амбушур на вибір:
  • п’яте покоління захисту від води — можна бігати, потіти і навіть пірнати;
  • 8 годин роботи без підзарядки та до 10 годин у режимі слухового апарата з функцією “Прозорість”;
  • Ціна AirPods Pro 3 — $249.

“Сьогодні ми спираємося на ці інновації та розширюємо наше лідерство у сфері якості звуку світового класу, представляючи наступне покоління AirPods Pro”, – заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249

Apple стверджує, що AirPods Pro 3 пропонують “найкраще у світі ANC”. Оновлені амбушури з пінопласту покликані забезпечити кращу шумоізоляцію, а алгоритми дозволяють удвічі ефективніше гасити шум порівняно з попереднім поколінням. Живий переклад працює так: система знижує гучність стороннього динаміка та відтворює сказане вашою мовою у реальному часі.

Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249
AirPods Pro 3 / Apple

Разом з AirPods Pro 3 восени вийде iOS 26, яка принесе додаткові можливості для всієї лінійки AirPods. Навушники можна буде використовувати як пульт дистанційного керування камерою iPhone. AirPods 4 та AirPods Pro 2 отримають підтримку студійного аудіо для музики, відео й подкастів, а також кращу якість дзвінків. Крім того, система автоматично нагадуватиме про зарядку і ставитиме відтворення на паузу, якщо ви заснете з навушниками.

AirPods Pro востаннє отримували велике оновлення ще у 2021 році, коли вийшло друге покоління з поліпшеним шумозаглушенням, якіснішим звуком та динаміком у кейсі. У 2023-му з’явилась версія з USB-C та захистом від пилу, але справжній ривок у лінійці Apple робить саме зараз — із AirPods Pro 3.

Apple представила AirPods Pro 3 — новий дизайн та “живий” переклад за $249
AirPods Pro 3 / Apple

Джерело: Apple

Популярні новини

arrow left
arrow right
Чекав мільйон, а отримав $1000: Apple "скромно" віддячила розробнику, який знайшов критичну помилку в iOS
Новий патент Apple: "Зігніть монітор, ви неправильно на нього дивитеся"
Apple чекає успіх: 68% користувачів планують оновитися до iPhone 17
Нове в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence повернувся з застереженнями, зміни у Liquid Glass
Величезний витік пристроїв Apple та коментарі Марка Гурмана
Apple отримає виключення: Трамп анонсував 100% мито на ввезення чипів
Ще та "лопата": скло Apple iPhone 17 Air у порівнянні з рештою лінійки
Звіт Apple за Q3 2025: вийшов тримільярдний iPhone, втрата $800 млн через нові мита, прибуток +10%
Apple iPhone 17 Pro отримає 8x зум, ще одну кнопку та професійний застосунок, — інсайдер
Apple зможе врятувати виробництво Intel у цікавий спосіб
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня
Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча
Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки
Зустрічайте, Apple Watch Ultra 3: супутниковий зв'язок, більший екран і до 42 годин автономної роботи за $799
Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Перші живі фото Apple iPhone 17 Pro
Apple iOS 26 розблокувала для iPhone 16 бездротове заряджання Qi2 25 Вт, — але не у всіх
Фото Apple iPhone 17 Pro, кольори Air і базової моделі та пригоди Dynamic Island у нових витоках
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра
Apple готує свій ChatGPT, — Марк Гурман
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати