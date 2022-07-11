Наступний флагман Samsung Galaxy S, ймовірно, обійдеться без процесорів Exynos у глобальних версіях – Мінг-Чі Куо

Як очікується, наступний флагманський смартфон Samsung серії Galaxy втратить «двовладдя» у сфері використання процесорів. Корейський гігант має намір відмовитися від використання власних чіпів Exynos у цій лінійці й перейде повністю на продукцію Qualcomm. Про це заявляє аналітик Мінґ-Чі Куо.

Така ситуація знаменуватиме суттєві зміни у підході компанії. Протягом багатьох років Samsung використовувала SoC Snapdragon і Exynos у своїх флагманських смартфонах. Пристрої, що постачаються до США, комплектувалися процесором Qualcomm. На ринки Європи та Азії у продаж надходили версії на базі власних процесорів Samsung Exynos. Найчастіше версії з процесорами Qualcomm забезпечували вищу продуктивність чи кращу автономність. Хоча різниця у показниках була незначною. Крім того, процесори Qualcomm, як правило, також забезпечують більш стабільну роботу програм та ігор.

Мінґ-Чі Куо припускає, що Samsung більше не ігноруватиме цю ситуацію. Він вважає, Galaxy S23 може не використовувати процесор Exynos 2300, створений Samsung за нормами 4-нм техпроцесу, «бо він не може конкурувати з SM8550 у всіх аспектах». Куо додає, що таке рішення зміцнить домінування Qualcomm на ринку Android.

Важко сказати, що це може означати для майбутнього бренду Samsung Exynos. Компанія витратила роки, співпрацюючи з AMD при розробці та створенні Exynos 2200 для Galaxy S22. Але цей чіп зіткнувся з багатьма з тих самих проблем, що були у його попередників. У квітні президент Samsung Mobile Т. М. Ро повідомив співробітників, що компанія працює над чіпсетом, який буде «унікальним» для смартфонів Samsung, але не уточнив, чим цей компонент відрізнятиметься від наявних розробок Exynos.

Джерело: Engadget