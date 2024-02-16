Науковий журнал ілюстрував статтю згенерованим штучним інтелектом щуром «з непропорційно великим статевим органом»

Цього тижня науковий журнал Frontiers in Cell and Development Biology опублікував дослідження, в якому були використані фальшиві зображення, зроблені за допомогою Midjourney, одного з найпопулярніших ШІ-генераторів зображень.

В статті у відкритому доступі досліджується взаємозв’язок між стовбуровими клітинами в сім’яниках ссавців і сигнальним шляхом, відповідальним за опосередкування запалення і раку в клітинах. Письмовий зміст статті не виглядає фальсифікованим, але найбільш разючі аспекти містяться не в самому дослідженні, а в неточних та гротескних зображеннях щурячих сім’яників, сигнальних шляхів та стовбурових клітин, створених штучним інтелектом.

На схемі щура, згенерованій штучним інтелектом, зображено щура, верхня частина тіла якого позначена як «сенктолітичні стовбурові клітини». Те, що виглядає як дуже великий щурячий пеніс, позначено як «Розщеплений», зі вставками праворуч, щоб виділити iollotte sserotgomar cell, dck та Retat.. Хм, передає Gizmodo.

Згідно з правилами редагування журналу Frontiers, рукописи проходять «первинну перевірку якості» командою з доброчесності досліджень і редактором, який займається обробкою, до того, як вони потрапляють на розгляд експертів. Іншими словами, цю роботу нібито переглянули багато очей, перш ніж зображення були опубліковані.

До честі дослідників, вони зазначають у статті, що зображення у статті були створені Midjourney. Але на сайті Frontiers, присвяченому політиці та етиці публікацій, зазначається, що виправлення можуть бути подані, якщо «є помилка в малюнку, яка не змінює висновків» або «є неправильно позначені малюнки», серед інших факторів.

Зображення щура явно не відповідає дійсності, навіть якщо ви ніколи не розрізали щурові геніталії. Але інші малюнки в статті можуть здатися правдивими для непідготовленого ока принаймні, на перший погляд. Проте навіть той, хто ніколи не відкривав підручника з біології, побачить, придивившись уважніше, що підписи на кожній діаграмі не зовсім англійською — явна ознака того, що текст на зображеннях згенерований штучним інтелектом.

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Зростання популярності штучного інтелекту призвело до того, що науково неточні зображення потрапляють до наукових публікацій та новинних статей. Зображення зі штучним інтелектом легко створювати й часто вони візуально переконливі — але ШІ складно передати всі нюанси наукової точності в підказці до діаграми або ілюстрації.

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