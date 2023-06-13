Науковий журнал Nature заборонив публікувати статті із зображеннями та відео, які згенерував ШІ

Редакція журналу оголосила, що не публікуватиме зображення чи відео, створені за допомогою генеративного ШІ.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР. Навчайтесь стратегіям фінансового управління для успішного розвитку вашого бізнесу. Отримати інформацію про курс

Nature, заснований у 1869 році, публікує рецензовані дослідження з різних академічних дисциплін, зокрема тих, що пов’язані з наукою і технікою. Видання є одним із найцитованіших і найвпливовіших наукових журналів у світі.

Нещодавнє обмеження щодо штучного інтелекту прийнято після місяців інтенсивних дискусій та консультацій, викликаних зростанням популярності таких інструментів як ChatGPT і Midjourney.

«Окрім статей, які стосуються конкретно штучного інтелекту, Nature не публікуватиме жодного контенту, у якому фотографії, відео чи інші ілюстрації були повністю або частково створені за допомогою генеративного штучного інтелекту, принаймні у найближчому майбутньому», — написало видання.

Використання генеративного ШІ дещо не сходиться з етичними принципами журналу, зазначають редактори. Зокрема тих, що стосуються «‎доброчесності й прозорості», а також можливості цитувати джерела даних на зображеннях:

«Як дослідники, редактори та видавці, ми повинні знати джерела даних і зображень, щоб була можливість перевірити їхню точність і правдивість. Нинішні генеративні інструменти ШІ не надають доступу до своїх джерел, що унеможливлює таку перевірку».

Усі художники, редактори, ілюстратори та фотографи, які публікуються на Nature, мають надати підтвердження, що їхні роботи не були створені чи доповнені за допомогою штучного інтелекту.

Nature також зазначає, що практика визначення авторського права є ще однією з перешкод для етичного використання штучного інтелекту в наукових роботах. Оригінального творця ШІ-зображення важко виявити, оскільки воно синтезується з мільйонів зображень з бази даних інструменту.

Курс Управління командою в бізнесі. Більше ніякого мікроменеджменту . Хочу на курс

Водночас журнал все ще дозволяє публікувати текст, створений інструментами на кшталт ChatGPT, із відповідними застереженнями. Використання великих мовних моделей має бути чітко задокументованим в розділі методів або подяк статті, однак як автора такий інструмент ніколи не зазначатимуть.