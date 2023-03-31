Безплатний Midjourney — все. Розробники ШІ-генератора зображень обмежили доступ через наплив користувачів та генерації фейків

Генератор зображень на базі штучного інтелекту Midjourney припинив надання безкоштовної пробної версії свого сервісу. Причиною цього називають раптовий приплив нових користувачів.

Генеральний директор та засновник Midjourney Девід Гольц оголосив про зміну, пославшись на «надзвичайний попит та зловживання пробною версією». Пізніше він уточнив, що безкоштовне надання пробної версії сервісу призупинено «через величезну кількість людей, що створюють одноразові облікові записи, щоб отримати безкоштовні зображення».

«Ми думаємо, що винуватцем, ймовірно, було вірусне навчальне відео в Китаї», – додав Гольц. «Це сталося одночасно з тимчасовим браком GPU. Два фактори зійшлися докупи, і це призвело до падіння сервісу для платних користувачів».

Гольц також додав, що обмеження пробної версії жодним чином не пов’язане з нещодавньою появою зображень арешту Дональда Трампа чи Папи Франциска у стильному пуховику Balenciaga. Річ у тім, що безкоштовна пробна версія Midjourney не надавала доступу до останньої версії Midjourney 5, яка створює найбільш реалістичні зображення і, як вважається, використовувалася для створення цих зображень.

У Midjourney не виключають, що надалі знову повернуться до можливості створювати зображення користувачами без внесення плати.

«Ми все ще намагаємося з’ясувати, як повернути безкоштовні пробні версії», – повідомив Гольц.

Джерело: The Verge