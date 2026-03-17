Навіть в космосі: Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA Rubin

Intel

На тлі стрімкого розвитку моделей агентського ШІ на перший план знову виходять процесори. У цьому контексті партнерство Intel та NVIDIA виглядає дуже перспективно.





Інтеграція з Intel та особливості Xeon 6

Зокрема, Intel інтегрує процесори Xeon 6 у системи NVIDIA DGX NVL8 Rubin. Такі функції, як керування моделями агентських ШІ, доступ до пам’яті та безпека моделей на базі штучного інтелекту потребують значних обчислювальних потужностей. У рамках конференції NVIDIA GTC 2026 Intel був представлений як ключовий партнер.

У компанії зазначили, що Xeon 6 виконуватимуть обчислення, доповнюючи DGX NVL8. Це дозволить NVIDIA оптимізувати витрати та вартість нової системи внаслідок перенесення частини завдань для агентських ШІ на ключовий процесор з архітектурою x86. В Intel підкреслюють, що серед переваг також:

Ефективність та продуктивність на ват;

Оптимізована підтримка всього ПЗ екосистеми ШІ, включно з підтримкою NVIDIA Dynamo для забезпечення гетерогенного виведення даних на CPU та майбутніх GPU;

Надійність у критично важливих середовищах;

Чудова координація гетерогенних систем із прискоренням на GPU.

В Intel не уточнюють, які саме Xeon 6 будуть інтегровані у NVL8 Rubin, однак у NVIDIA підтвердили, що це — Xeon 6776P. Ця модель має конфігурацію з P-ядрами, яка включає 64 ядра та 128 потоків, базову тактову частоту 2,30 ГГц, підтримку PCIe 5.0 та MRDIMM.





Оскільки NVIDIA та Intel також розробляють спільне рішення для серверних процесорів x86, виглядає, що ця конкретна модель може набути ширшого поширення в інфраструктурі NVIDIA для стійкових серверів, але поки що Xeon 6 доступний лише у базовій комплектації Rubin.

Технічні характеристики NVIDIA DGX Rubin NVL8

GPU 8 NVIDIA Rubin Загальний обсяг пам’яті GPU й пропускна здатність 2,3 ТБ /160 ТБ/с Продуктивність Продуктивність NVFP4: 400 PFLOPS

Навчання NVFP4: 280 PFLOPS*

Навчання FP8/FP6: 140 PFLOPS* CPU 2 Intel Xeon 6776P Система комутаторів NVIDIA NVLink 4x Пропускна здатність NVIDIA NVLink Загальна пропускна здатність 28,8 ТБ/с Енергоспоживання 24 кВт Мережеві технології 8 портів OSFP, що обслуговують 8 однопортових модулів NVIDIA ConnectX-9 VPI.

до 800 Гбіт/с NVIDIA Infiniband та Ethernet

2 процесори NVIDIA BlueField-4 QSP112 400G

Підтримка NVIDIA InfiniBand та Ethernet зі швидкістю до 800 Гбіт/с. ПЗ NVIDIA DGX OS, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Rocky

Тим часом захист даних охоплює увесь шлях передачі від CPU до GPU завдяки технології Intel Trust Domain Extensions (TDX), яка використовує апаратну ізоляцію та атестацію через зашифрований буфер повернення Encrypted Bounce Buffer.

Серед іншого система Rubin також включає новий чип NVIDIA Groq 3 LPU для прискорення виведення даних. Це значно підвищує швидкість передачі токенів у великій кількості з мінімальною затримкою для передових моделей ШІ.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Наразі платформа Rubin включає 6 чипів, на базі яких NVIDIA створює стійкові системи, масштабуючи їх до рівня фабрик ШІ. Це, власне, GPU Rubin, CPU Vera, комутатори масштабування NVLink6, інтелектуальний мережевий адаптер ConnectX9, блок обробки даних Bluefield 4, комутатор масштабування Spectrum X з інтегрованою оптикою.

На відміну від більшості прискорювачів ШІ, які використовують HBM як основну пам’ять, кожен LPU Groq 3 включає 500 Мб SRAM, що використовується для надшвидкісних кеш на CPU та GPU. Ця пам’ять забезпечує пропускну здатність 150 ТБ/с.

NVIDIA вироблятиме стійки Groq 3 LPX, що складаються з 256 LPU Groq 3. Ця стійка має 128 ГБ SRAM із пропускною здатністю 40 ПБ/с для прискорення виведення даних і об’єднує ці чіпи за допомогою виділеного інтерфейсу масштабування зі швидкістю 640 ТБ/с на стійку.

Vera Rubin у космосі

Однак на цьому NVIDIA не зупинилась. SEO компанії Дженсен Хуанг представив космічний модуль Vera Rubin. За його словами, новий модуль забезпечує до 25 разів більшу обчислювальну потужність для завдань орбітального аналізу за наявний H100. Відомо, що принаймні 6 комерційних космічних компаній вже розгортають цю технологію.

Зазначається, що космічний модуль Vera Rubin призначений для орбітальних ЦОД, що працюють безпосередньо у космосі з LLM-модулями та передовими моделями з тісно інтегрованою архітектурою CPU-GPU та високошвидкісним з’єднанням, розрахованим на обробку величезних обсягів даних від космічних приладів в режимі реального часу.

Молодша модель NVIDIA IGX Thor призначена для критично важливих периферійних середовищ, підтримуючи обробку даних в режимі реального часу за допомогою ШІ. Ще одна модель NVIDIA Jetson Orin призначена для найкомпактніших пристроїв та орієнтована на супутники з обмеженими параметрами SWaP для бортової обробки даних в системах машинного зору, навігації та датчиків. У NVIDIA заявляють, що наразі системи використовують на орбіті такі компанії як Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet Labs PBC, Sophia Space та Starcloud.

Джерело: wccftech; Tom’s Hardware