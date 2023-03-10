Назад у 80-ті. Вийшла AmigaOS 3.2.2 для оригінальних комп’ютерів Amiga з процесорами Motorola 68000

Комп’ютери Amiga вже давно не випускаються, проте невелика команда розробників та тестувальників все ще працює над AmigaOS. Свіже оновлення AmigaOS 3.2.2 включає нові функції та виправлення помилок.

Компанія Hyperion Entertainment нещодавно оголосила про випуск другого оновлення для AmigaOS 3.2, призначеного для роботи на класичних комп’ютерах Amiga з процесорами Motorola серії 68000. Компанії Commodore більше не існує, а історія бренду Amiga є плутаниною придбань, продажів та судових позовів. Поточний власник має «безстрокову всесвітню ліцензію» на AmigaOS.

Оновлення виходить більш ніж за рік після AmigaOS 3.2.1, випущеної Hyperion у грудні 2021 року. Замість використання архітектури процесора PowerPC, як AmigaOS 4, Amiga 3.2, що вийшла через 28 років після версії 3.1, зберігає сумісність з комп’ютерами Amiga та функції оригінальної ОС.

Вихідний код AmigaOS 3.1 просочився в мережу у 2015 році, а розробка Amiga 3.2 зайняла понад два роки «інтенсивної та невтомної роботи» команди з більш ніж 60 учасників. Нова версія включала інтеграцію набору інструментів ReAction, підтримку образів дисків .adf, вбудовану довідку, онлайн-документацію та багато іншого.

Перше оновлення для AmigaOS 3.2 було переважно виправленням помилок. Також воно включало деякі косметичні покращення, підтримка давньої мови програмування Rexx у новому текстовому редакторі та інші зміни. З моменту випуску AmigaOS 3.2.1 розробники та тестувальники системи працювали над виправленням ще більшої кількості помилок та впровадженням деяких нових функцій.

Зміни в AmigaOS 3.2.2 включають кілька покращень у текстовому редакторі, ідентифікатор версії для процесорів 68060 та покращену обробку файлів значків. AmigaOS 3.2.2 тепер може співіснувати з попередніми версіями ОС завдяки підтримці завантажувача Kickstart. Деякі функції були перероблені, зокрема, для більшої стабільності перероблено RAM-диск.

AmigaOS 3.2.2 доступна для завантаження на сайті Hyperion та призначена власникам офіційної ліцензійної AmigaOS 3.2. Компанія також має магазин мерчу на тему AmigaOS.

Джерело: TechSpot