Не тільки Apollo: клієнти для Reddit масово закриваються через зростання платні за API та обмеження

Reddit ризикує не отримати підвищених виплат від розробників – компанії просто відмовляються працювати з новими тарифами та обмеженнями. Одразу кілька авторів програм оголосили про завершення роботи на платформі до кінця червня. Серед них ReddPlanet, rif is fun for Reddit, Sync та Apollo.

Сервіс rif is fun for Reddit закривається «у відповідь на зміни API Reddit Inc та їхнє вороже ставлення до розробників, які працюють на їхній платформі». Розробник зазначив, що Reddit «на жаль, продемонстрував послідовне небажання йти на компроміс по всіх пунктах». Серед них не тільки зростання оплати: Reddit заблокував рекламу в сторонніх додатках та заборонив публікувати в них відвертий контент, навіть якщо він дозволений у самому Reddit.

«Перешкоди, які Reddit ставить перед сторонніми програмами, просто неможливо подолати, — написав розробник ReddPlanet. — Це заборона відвертого контенту, необґрунтоване ціноутворення, обмеження часу, відсутність реакції та небажання знайти золоту середину. Reddit показав, що їхній намір у тому, щоб знищити всі сторонні сервіси».

Розробник Apollo Крістіан Селіг минулого тижня повідомив про очікувані у зв’язку з оновленням тарифів витрати у розмірі $20 млн. У довгому пості про майбутнє закриття він підтвердив витрати та спростував твердження Reddit про те, що програма неефективна з API. Селіг виклав частину стенограми розмови з модераторами Reddit, у якій генеральний директор Стів Хаффман сказав, що Apollo погрожував компанії, чого, за словами Селіга, він не робив (підкріплюючи свої слова стенограмою).

«Щоб було абсолютно ясно: я дійсно не хочу закривати Sync, — написав розробник Sync, — Робота над цим додатком була улюбленою справою мого життя протягом останнього десятиліття, але, враховуючи те, як йдуть справи, я не бачу іншого виходу».

Reddit оголосив, що робить виняток з нових правил для додатків, орієнтованих на спеціальні можливості, після критики з боку сабреддіта r/Blind.

Поки що в Reddit не коментують ситуацію. Сьогодні компанія планує провести конференцію про «останні оновлення API, включаючи доступність, мод-ботів та сторонні інструменти для модифікацій».

Джерело: The Verge