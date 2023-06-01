Reddit може стягувати до $20 млн на рік з розробника програми Apollo – відповідно до оновлених правил використання API

У квітні Reddit оголосив про оновлення, які дозволять платформі обмежити кількість запитів на API, зроблених сторонніми клієнтам. А нині з’явились нові деталі цих правил, які передбачають, що сайт стягуватиме близько $12 000 за кожні 50 млн запитів.

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Це значить, що такий клієнт як Apollo (популярний iOS-застосунок Reddit), який зробив 7 мільярдів API-запитів минулого місяця, повинен буде платити $1,7 млн на місяць або $20 млн на рік, якщо планує працювати в тому ж темпі.

Розробник Apollo Крістіан Селіг каже, що навіть якби він вирішив утримувати лише користувачів, які оформили передплату на застосунок, він все одно не зможе заробити хоч якогось прибутку. Середньостатистичний користувач Apollo робить 344 запити на день, що коштуватиме $2,50 доларів на місяць – тоді як передплата на Apollo Ultra коштує $1,49 на місяць або $12,99 на рік.

«Я глибоко розчарований цією ціною. Хоча команда Reddit завжди була комунікабельною і ввічливою, я не бачу жодного пояснення, чому ця ціна є чимось реальним чи віддалено розумним. Сподіваюся, само собою зрозуміло, що я не маю таких грошей», – пише Селіг.

Розробник сподівається, що Reddit прислухається до відгуків і знайде гідне рішення. Інакше, невідомо, яка доля чекає на так застосунки як Apollo, Rif і Relay.

«Витрати, якими ми поділились з Apollo, — це ціна за 1000 викликів API, а не щомісячний рахунок. Наші ціни базуються на рівнях використання, які ми вимірюємо, щоб бути максимально справедливими. Ми працювали й продовжуватимемо працювати зі сторонніми програмами, щоб допомогти їм підвищити ефективність, що може значно вплинути на загальну вартість», — коментує Тім Ратшмідт, директор зі зв’язків Reddit. Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Навчайтесь стратегіям фінансового управління для успішного розвитку вашого бізнесу. Отримати інформацію про курс

Ситуація дуже нагадує рішення Ілона Маска, який скасував доступ до API Twitter ще до анонсу передплати – рівні якої подекуди сягають $42 000 на місяць. Цей крок не лише змінив спосіб взаємодії деяких користувачів із соцмережею, а й позбавив їх можливості використовувати деякі корисні боти для спостереження за рухом транспорту чи громадською безпекою.

Заява про монетизацію API Reddit відбулась напередодні потенційного IPO компанії. Нині Reddit заробляє гроші лише на рекламі, а плата від розробників може зробити її пропозицію більш цінною для інвесторів. Окрім стягнення коштів з розробників, Reddit також планує отримувати гроші з ШІ-компаній, які використовують сайт для навчання великих мовних моделей.