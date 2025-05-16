ШІ замінив: програміст з 20-річним стажем живе у трейлері, йому відмовили на 800 роботах

Шон Кей та його трейлер / Фото Shawn K

Хоча навіть найкращі моделі штучного інтелекту мають труднощі з розв’язанням багатьох проблем програмування, вони вже створюють проблеми програмістам. Зокрема одному.

Шон Кей, інженер-програміст з 20-річним стажем пройшов шлях від заробітку $150 000 на рік до життя в трейлері після того, як, за його словами, роботодавець передав його обов’язки штучному інтелекту. Як повідомляє Fortune (через Futurism), зараз він перебивається випадковими заробітками, щоб зводити кінці з кінцями, а також, працює у доставленні їжі та потрохи продає свої речі на eBay.

На насиченому ринку праці для висококваліфікованих фахівців Шон звертався до 800 вакансій, але отримав лише десять співбесід. Іронізуючи, програміст каже, що лише кілька з них були зі штучним інтелектом.

«Я почуваюся надзвичайно невидимим. У мене таке відчуття, ніби мене відфільтровують ще до того, як людина потрапляє в ланцюг», — каже Кей.

У свої 42 роки він пропрацював достатньо довго, щоб довести свою майстерність. Він уже пережив проблеми з найманням під час світової фінансової кризи 2008 року та пандемії, але цього разу ситуація набагато серйозніша.

Фактично під час пандемії технологічні компанії стали прибутковішими. Підживлюваний попитом на товари, послуги та роботу, сектор значно зріс під час кризи охорони здоров’я, що спровокувало масове наймання працівників у галузі. Але коли COVID-19 вщухнув, багато компаній виявили надмірну кількість працівників. Невдовзі почалися хвилі звільнень, які також збіглися з напливом випускників STEM-спеціальностей. Це призвело до напруженого стану на ринку праці.

Штучний інтелект точно не допоміг шукачам роботи. Корпорації повірили обіцянкам, що нова технологія революціонізує роботу — попри численні докази того, що вона ще досить «сира». Також тим, хто шукає роботу, як Шон Кей, тепер доводиться виділятися серед моря спаму, створеного ШІ, щоб їхнє резюме хоча б прочитала людина.

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За словами видання, дослідження штучного інтелекту та ринку праці свідчать про те, що штучний інтелект не просто захоплює ринок — він дозволяє корпораціям передавати високооплачувані робочі місця на Заході низькооплачуваним працівникам на глобальному Півдні. У деяких країнах місцеві мешканці просто нездатні з цим конкурувати.