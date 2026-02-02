tradfi
Не злетіло: LG припиняє випуск 8K OLED-панелей для телевізорів

Вадим Карпусь

Телевізор LG

Схоже, ера 8K-телевізорів добігає кінця. За даними галузевих джерел, LG припиняє розробку та виробництво 8K OLED-панелей, і це виглядає логічним кроком на тлі високих цін і хронічної нестачі контенту. Формат, який колись обіцяли як наступний великий стрибок у якості зображення, так і не зміг зацікавити масового покупця — приблизно так само, як свого часу 3D-телевізори.


Фактично LG залишалася ледь єдиним брендом у світі, що продавав 8K OLED-телевізори. Її флагман LG Z3 OLED зняли з виробництва ще торік, а в актуальній лінійці компанії заміни йому немає. Більше того, LG Display підтвердила, що розробка 8K-панелей “поставлена на паузу на невизначений термін”, доки ринкові умови не зміняться.

Хоча Z3 входив до переліку найкращих 8K-телевізорів, сам факт, що у таких рейтингах було лише три моделі — і одна з них уже не виробляється, — багато про що говорить. TCL і Sony вже вийшли з 8K-сегмента, плани Hisense зависли, а Samsung фактично залишилася єдиним активним гравцем. Але й тут ентузіазм помітно згас: якщо кілька років тому компанія пропонувала кілька 8K-моделей для різних бюджетів, то згодом обмежилася лише ультрадорогою версією. Навіть на CES 2026 Samsung не акцентувала увагу на 8K, зосередившись на RGB-телевізорах і QD-OLED.

Показово й те, що прототип Micro RGB Samsung на CES 2025 демонстрували саме в 8K, але серійні RGB-телевізори виходять лише у 4K. Проблема глибша: 8K не вирішує реальної потреби користувача. За звичайної дистанції перегляду різницю між топовим 55-дюймовим 4K і 8K-екраном майже неможливо помітити. А коли сучасні 4K-телевізори вже вражають яскравістю, контрастом і обробкою зображення, роздільна здатність 7680×4320 виглядає надлишковою.


Окремий і, ймовірно, вирішальний фактор — відсутність контенту. Формат Blu-ray обмежується 4K, стримінгові сервіси також не пропонують 8K навіть у найдорожчих тарифах, і 8K-дисків не буде взагалі. Торік Warner Bros повідомила про сканування лише 20 фільмів у 8K, але так і не пояснила, як їх планують поширювати. Така бідність контенту прямо впливає на низькі продажі.

Водночас 8K має нішеве застосування — наприклад, у модульних екранах на кшталт Samsung The Wall або в професійних моніторах, де важлива велика “площа пікселів”. Але для звичайної вітальні поєднання високої ціни, відсутності контенту та фантастичної якості сучасних 4K-моделей робить формат майже безсенсовним.

Джерело: techradar

