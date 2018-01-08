Samsung показала 146-дюймовый модульный телевизор и модель с ИИ для улучшения качества видео до разрешения 8K

Компания Samsung привезла на выставку CES 2018 несколько новых телевизоров. Одной из новинок является «первый в мире модульный телевизор» под названием The Wall. Он имеет диагональ экрана 146 дюймов и поддерживает разрешение 4K.

Телевизор Samsung The Wall основан на технологии MicroLED, которая позволяет обеспечить глубокий чёрный цвет и насыщенные оттенки других цветов. Это достигается благодаря отсутствию подсветки, так как каждый микроскопический светодиод испускает собственный свет. Устройство выполнено в безрамочном дизайне, который Samsung описывает как «модульный». Такой подход предусматривает, что потребители смогут создавать телевизоры с размерами, которые им требуются, хотя пока и не уточняется, каким образом это будет работать. Говорится лишь, что модульный экран может использоваться для создания дисплея размером в полную стену или же для увеличения традиционного размера экрана для установки в новую комнату. Вероятно, речь идёт о том, что электронный блок телевизора, отвечающий за обработку аудиовизуального контента, может подключаться к нескольким дисплеям для вывода изображения, которые и формируют традиционный экран. Однако Samsung даже не уточняет, сколько модулей применялось в демонстрационном образце. Как утверждают коллеги с ресурса The Verge, грани каждого отдельного модуля видны при ярком свете, но в процессе отображения контента они незаметны. Больше сведений о модульном телевизоре планируется предоставить ближе к моменту глобального выпуска, который запланирован на весну этого года.

Также Samsung показала 85-дюймовый QLED телевизор с поддержкой разрешения 8K. Особенностью этой модели является использование алгоритмов искусственного интеллекта для конвертирования видео с низким в разрешением в контент 8K. Samsung заявляет, что она собрала и проанализировала базу данных из миллионов видео для работы функции повышения разрешения. Благодаря этому в роликах с низким разрешением восстанавливаются визуальные и звуковые эффекты (устраняются размытие, нормализуется яркость, устраняются фоновые звуки). Когда в телевизор поступает изображение в низком разрешении, он ищет оптимальные фильтры в базе данных для улучшения изображения. По заверениям производителя, при этом воссоздаются естественные изображения. Дополнительно автоматически настраиваются параметры контрастности и чёткости для каждого участка изображения. Характеристики звукового сопровождения также автоматически оптимизируются, исходя из характеристик изображения. Например, для спортивных соревнований фоновые звуки усиливаются для более реалистичного окружения, а при отображении концертов усиливаются низкие звуки. Продажи подобных телевизоров с ИИ и диагональю экрана от 65 дюймов начнутся во второй половине этого года.

Источник: The Verge, Cdrinfo