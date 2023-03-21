В Україні стартували передзамовлення 4K та 8K телевізорів Samsung OLED та Neo QLED 2023 року — від 76 999₴ до 369 999₴

В Україні відкрилися попередні продажі нових моделей телевізорів Samsung — йдеться про лінійки Neo QLED та OLED 2023 року, які анонсували у січні в межах виставки CES 2023. І ось зараз український офіс Samsung повідомив забраклі деталі — точну дату старту офіційних продажів та ціни у гривнях.

Телевізори Samsung Neo QLED та OLED 2023 року вже доступні для попереднього замовлення в офіційному українському інтернет-магазині компанії. За замовлення у період від 17 березня до 16 квітня, перші покупці зможуть у подарунок отримати аудіосистему Sound Tower — MX-ST50B, яка окремо коштує 11 999₴, або MX-ST90B за 29 999 грн залежно від моделі.

Цьогоріч вперше в Україні Samsung пропонує телевізори OLED, які отримали розроблену спочатку для серії Samsung Neo QLED (РК-телевізори з підсвічуванням Mini-LED та кольоровим фільтром із квантових точок) вже добре знайому нам технологію Quantum Dot та процесор Neural Quantum — лінійку 2023 року представлено моделями з діагоналлю 55, 65 та 77 дюймів (в Україні наразі доступні лише моделі 55 та 65 дюймів). Це ті самі QD-OLED (панель на органічних світлодіодах із квантовими точками), які конкуруватимуть з LG OLED evo G3.

Телевізори Samsung Neo QLED та OLED 2023 року — ціни в Україні OLED 4K S90C — 76 999₴ за 55″ та 119 999₴ за 65″

та Neo QLED 4K QN90C — 114 999₴ за 65″ та 199 999₴ за 85″

та Neo QLED 4K QN85C — 125 999₴ за 75″ та 169 999 ₴ за 85″

та Neo QLED 8K QN800C — 199 999₴ за 75″ та 269 999₴ за 85″

та Neo QLED 8K QN900C 369 999₴ за 85″ Як це нерідко відбувається, разом з виходом нових моделей попередні покоління ТВ Samsung дешевшають, що загалом є дуже хорошою новиною. Стисло про нові ТВ Samsung Як вже зазначалося вище, телевізори Samsung Neo QLED та OLED 2023 року анонсували на початку року під час виставки CES 2023. Серія Neo QLED — еволюційний розвиток торішньої лінійки. І хоча третє покоління споживчих телевізорів Samsung Neo QLED не зазнало жодних кардинальних змін, проте кілька технічних покращень порівняно до торішньої лінійки, представленої 4К і 8K моделями, усе-таки є. Нові моделі відрізняються підвищеною яскравістю — до 4000 кд/м2 для топової моделі QN900C (роздільну здатність 8K, панель QLED з 14-розрядною градацією Quantum Mini LED), а також покращеним кольоровідтворюванням та новими програмними функціями (8K Real Depth Enhancer Pro та Shape Adaptive Light). Контрастність також покращилася завдяки збільшенню зон локального затемнення підсвічування з 36 (у торішній моделі 8K-телевізора) до 1000. Є підтримка HDR10, HDR10+ Adaptive й HLG, а от Dolby Vision HDR, як і раніше, немає. Іншою перевагою нової лінійки Neo QLED є вбудовані концентратори Matter та ZigBee — окремо купувати спеціальний контролер SmartThings Hub не знадобиться. Натомість користувачі зможуть керувати всіма пристроями розумного будинку, сумісними із SmartThings, Matter та ZigBee, прямо із телевізора. 4K OLED ТВ Samsung S90C — доступніша версія S95C (вона офіційно не продаватиметься в Україні), оскільки використовує модуль One Connect (єдиний кабель для підключення телевізора до різних джерел, включаючи кабель живлення) для зовнішніх підключень та фактично є оновленням торішньої S95B. На відміну від звичайних OLED в панелях QD-OLED синє світло проходить через так звані квантові точки з подальшим перетворенням в червоний і зелений кольори без додаткових світлофільтрів. Ключові переваги цього підходу втрат — уникнення втрат на проміжних фільтрах, а також вища яскравість при нижчому рівні споживання електроенергії. В S90C використовуються панелі з яскравістю до 2000 кд/м2, підтримкою частоти оновлення екрана 144 Гц та часом відгуку 0,1 мс. Ігрові функції та налаштування, як і раніше, зібрані в окремому розділі Gaming Hub, який, серед іншого, забезпечує доступ до сервісів хмарного геймінгу. Оснащення також включає 4.2.2-канальну аудіосистему Q-Symphony потужністю 70 Вт з підтримкою Dolby Atmos, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5, чотири HDMI 2.1, три USB та Ethernet. Програма платформа у всіх нових ТВ Samsung спільна — все ще Samsung Tizen OS.

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