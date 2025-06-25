Голос від OpenAI: у Версалі туристи зможуть поговорити зі статуями, замість слухати гіда

Адміністрація Версальського палацу у Франції оголосила про партнерство з OpenAI та французьким стартапом Ask Mona з метою озвучити близько 20 садових статуй за допомогою ШІ у якості альтернативи традиційному аудіогіду.
Відвідувачі зможуть відсканувати QR-код поряд з однією з 20 статуй для інтерактивного спілкування англійською, іспанською або французькою мовами. Ключовою метою є привнести сучасний ШІ-ефект до легендарного палацу XVII століття.
«У Версальському палаці зараз випробовують штучний інтелект, колосальні можливості якого значно збагатять враження відвідувачів», — заявив директор палацу-музею Крістоф Лерібо.
Щорічно Версальський палац відвідують близько 8 млн людей. Представники OpenAI та Ask Mona переконані, що це прекрасна можливість продемонструвати власні технології у всесвітньо відомому місці.
«Неважливо, чи ви експерт з культурної спадщини, куратор музею або відвідувач, який вперше ступив у сади Версальського палацу, тут кожен знайде щось для себе», — переконує керівниця відділу європейських партнерств OpenAI Жюлі Лаве.
Ми писали, що дослідник з кафедри машинобудування у Массачусетському технологічному інституті (MIT) у США Алекс Качкін розробив метод, що дозволяє за лічені години реставрувати старі пошкоджені картини за допомогою штучного інтелекту.
Між тим ChatGPT від OpenAI нещодавно загнав чоловіка у справжню «кролячу нору» безумства. Початково Юджин Торрес запитав у ChatGPT його думку щодо теорії симуляції у стилі «Матриці», а за кілька місяців він почав отримувати від бота багато дивних і насторожливих повідомлень, впливу яких піддавався. Серед іншого, ШІ казав йому, що він є обраним, як Нео, якому судилося зламати систему.
При цьому китайські дослідники стверджують, що сучасні моделі ШІ вже здатні розпізнавати та сортувати різні категорії інформації подібно до людини. За словами науковців з Китайської академії наук та Південно-Китайського технологічного університету в Гуанчжоу, деякі моделі ШІ копіюють ключові функції людського мозку під час виконання завдань з сортування інформації.
Джерело: TechXplore
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