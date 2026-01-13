Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном

Попри те, що OpenAI найбільш відома такими продуктами на базі ШІ як ChatGPT, Sora, Codex та інші. Проте, за чутками, компанія серйозно налаштована конкурувати на ринку гаджетів з AirPods від Apple.

Як стверджує інсайдер Smart Pikachu у X, творці найбільш популярного у світі чатботу наразі працюють над аудіопристроєм під кодовою назвою “Sweetpea”. Навушники мають отримати інноваційний дизайн, а ключовий елемент буде металевим і за формою нагадуватиме яйце. Всередині знаходитимуться два пристрої у формі капсул. Вся конструкція розміщуватиметься за вухом.

Hearing fresh detail on Openai “To-go” hardware project from last report. Now confirmed it is a special audio product to replace Airpod, internal code name is “Sweetpea” On manufacturing, Foxconn has been told to prepare for total 5 devices by Q4 2028. All not known but a home… https://t.co/svOCBuyapI pic.twitter.com/SFumFfRIeF — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) January 12, 2026

За словами Smart Pikachu, OpenAI планує, що навушники працюватимуть на базі 2-нм чипу, аналогічного тим, що використовуються у смартфонах. Ймовірно, ним може стати Exynos. Окрім цього ще один чип на базі ШІ може відповідати за голосове управління. Це буде аналогічно голосовому помічнику Siri в iPhone. Інсайдер також стверджує, що використовуватимуться матеріали з дуже високою специфікацією, порівняною зі специфікаціями топових смартфонів. Отже потенційні навушники будуть не з дешевих. За його прогнозами, компанія може випустити їх вже у вересні та очікує на обсяги продажів у 40-50 млн одиниць протягом першого року.

Навушники входять до списку з 5 пристроїв, якими наразі займаються в OpenAI. Згідно з витоками даних, компанія доручила Foxconn — виробнику електроніки за відповідним контрактом, підготувати всі продукти до четвертого кварталу 2028 року. Однак саме аудіопристрій знаходиться у пріоритеті через важливість завдань для команди Джоні Айва. Про інші розробки достовірно нічого невідомо, однак серед них все ще можуть бути пристрої для домашнього користування або стилус.

OpenAI планує до 2033 року вийти на енергоспоживання, яке перевищить поточні показники всієї Індії. Йдеться про різке нарощування потужностей дата-центрів для розвитку штучного інтелекту — у 125 разів за вісім років.

За словами відомого аналітика галузі портативних пристроїв Мін-Чі Куо, «секретний» гаджет-компаньйон зі штучним інтелектом Джона Айва та Сема Альтмана чимось нагадує плеєр iPod shuffle. Він нібито призначений для носіння на шийній мотузці. Очікується, що масове виробництво пристрою розпочнеться у 2027 році, його нібито збиратимуть не в Китаї, а у В’єтнамі для зменшення геополітичних ризиків.

Джерело: Android Authority