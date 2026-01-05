Новини ШІ 05.01.2026 comment views icon

До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд
Depositphotos

OpenAI планує до 2033 року вийти на енергоспоживання, яке перевищить поточні показники всієї Індії. Йдеться про різке нарощування потужностей дата-центрів для розвитку штучного інтелекту — у 125 разів за вісім років.

Цей масштаб уже зараз ставить питання не про чипи чи кадри, а про доступ до електроенергії. Внутрішні плани компанії оприлюднив аналітик Лукас Еквуеме. На початку 2025 року OpenAI мала енергетичну потужність близько 0,23 ГВт. Водночас ще у 2023 році компанія споживала лише мізерну частку гігавата — це підкреслює різкість запланованого стрибка. Уже до кінця 2025 року OpenAI планує збільшити потужність більш ніж до 2 ГВт. Кінцева ціль — 250 ГВт до 2033 року. Про такі плани раніше заявляв CEO OpenAI Сем Альтман, наголошуючи, що довгострокова стратегія компанії передбачає будівництво або залучення власної генерації енергії під потреби ШІ-інфраструктури.

OpenAI до 2033 року перевищить енергоспоживання Індії
Дані: Х

Для порівняння, встановлена енергетична потужність Індії нині становить близько 223 ГВт. Таким чином, одна технологічна компанія може споживати більше електроенергії, ніж країна з населенням понад 1,4 млрд людей. Для США цей показник оцінюється приблизно у 488 ГВт, для Німеччини — 57,7 ГВт, для Великої Британії — 35,3 ГВт, для Сінгапуру — 8,55 ГВт, для Ірландії — 3,94 ГВт, для Ісландії — 2,3 ГВт, для Мальти — 0,34 ГВт.

У фізичних еквівалентах 250 ГВт означають необхідність або близько 250 атомних електростанцій потужністю по 1 ГВт кожна, або приблизно 357 газових електростанцій середньою потужністю 700 МВт. Альтернативний сценарій із відновлюваною енергетикою вимагав би покриття сонячними панелями площі близько 23 тис. км² — це співмірно з площею штату Нью-Джерсі, або встановлення вітрових турбін на території близько 202 тис. км², що вдвічі перевищує площу штату Небраска.

OpenAI до 2033 року перевищить енергоспоживання Індії
Дані: Dev.ua / McKinsey

За оцінками McKinsey, попит з боку дата-центрів зростає приблизно в 4 рази швидше, ніж загальне світове споживання електроенергії, а для адаптації, наприклад, енергосистеми США до цього навантаження може знадобитися понад $2 трлн інвестицій у модернізацію інфраструктури. Проблему ускладнює те, що будівництво високовольтних ліній електропередач триває в 3–7 разів довше, ніж прокладання інтернет-мереж. Уже зараз збої створюють системні ризики: у липні 2024 року аварія на високовольтній лінії в Data Center Alley у США змусила понад 60 дата-центрів загальною потужністю 1,5 ГВт перейти на дизельні генератори, що ледь не призвело до розбалансування регіональної енергомережі.

OpenAI до 2033 року перевищить енергоспоживання Індії
Дані: McKinsey

На цьому тлі аналітики очікують, що глобальний попит на потужності дата-центрів може більш ніж потроїтися до 2030 року. Лише у США додатковий попит на електроенергію для дата-центрів оцінюється приблизно у 460 ТВт·год до кінця десятиліття, що утричі перевищує поточний рівень їх споживання. Причиною такого зростання називають розвиток великих мовних моделей, які потребують значних ресурсів не лише для навчання, а й для щоденної роботи та обслуговування запитів у реальному часі.

Джерело: X

Популярні новини

arrow left
arrow right
Штучний інтелект створив 50 нових мільярдерів у 2025 році: в лідерах — бос стартапу з маркування даних
Штучний інтелект витрачає більше енергії, ніж майнінг, та "п’є” більше води, ніж усі люди, — дослідження
Криптобіржа BingX запускає AI Arena — першу в світі платформу змагань ШІ у сфері копітрейдингу
У рекламі Windows 11 ШІ-помічник Copilot дає неправильну пораду
Індустрія штучного інтелекту приховує $120 млрд боргу за центри обробки даних
Anthropic, Microsoft та NVIDIA оголосили про стратегічне партнерство: Azure отримає Claude, а компанія Хуанга — $30 млрд
Провідні страхові компанії відмовляються від страхування впровадження ШІ через багатомільярдні ризики
Криза бібліотек: користувачі ChatGPT масово вимагають вигадані книжки, це ускладнює пошук реальних джерел
Ілон Маск мав рацію? До 2030 року ЦОД на орбіті будуть вигіднішими, ніж наземні
Білл Гейтс: роботи мають платити податки
Провал Siri та Intelligence: Apple відправляє на пенсію голову підрозділу ШІ
Google пояснює, звідки назва Nano Banana — її не планували
Китай регулюватиме чатботи ШІ: аналоги ChatGPT зобов’яжуть відстежувати залежність
Disney+ дозволить користувацький ШІ-контент на своїй платформі — оглядачі кажуть про “рімейки” і “сиквели”, доки немає деталей
Вайбкодинг в Google Antigravity видалив всі файли на диску D без дозволу користувача
CEO Hugging Face: ”Маємо “бульбашку” LMM, а не ШІ, яка лусне наступного року”
ChatGPT б’є по Google: директор з застосунків OpenAI розповів про нові функції пошуку
Китай запустив розподілений обчислювач ШІ довжиною 55 000 км — мережа охоплює 40 міст
ChatGPT зупинив жорстоке шахрайство: злочинець виманив у пенсіонерки $1 000 000 та збирався виманити ще стільки же
“Насправді присвячені Ктулху”: створені ШІ різдвяні мурали у передмісті Лондону жахають деталями
Повстання машин: ШІ-пилосос збожеволів від завдання принести масло та процитував HAL 9000
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати