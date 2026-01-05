До 2033 року OpenAI планує споживати електрики більше, ніж Індія, — інсайд

Depositphotos

OpenAI планує до 2033 року вийти на енергоспоживання, яке перевищить поточні показники всієї Індії. Йдеться про різке нарощування потужностей дата-центрів для розвитку штучного інтелекту — у 125 разів за вісім років.

Цей масштаб уже зараз ставить питання не про чипи чи кадри, а про доступ до електроенергії. Внутрішні плани компанії оприлюднив аналітик Лукас Еквуеме. На початку 2025 року OpenAI мала енергетичну потужність близько 0,23 ГВт. Водночас ще у 2023 році компанія споживала лише мізерну частку гігавата — це підкреслює різкість запланованого стрибка. Уже до кінця 2025 року OpenAI планує збільшити потужність більш ніж до 2 ГВт. Кінцева ціль — 250 ГВт до 2033 року. Про такі плани раніше заявляв CEO OpenAI Сем Альтман, наголошуючи, що довгострокова стратегія компанії передбачає будівництво або залучення власної генерації енергії під потреби ШІ-інфраструктури.

Для порівняння, встановлена енергетична потужність Індії нині становить близько 223 ГВт. Таким чином, одна технологічна компанія може споживати більше електроенергії, ніж країна з населенням понад 1,4 млрд людей. Для США цей показник оцінюється приблизно у 488 ГВт, для Німеччини — 57,7 ГВт, для Великої Британії — 35,3 ГВт, для Сінгапуру — 8,55 ГВт, для Ірландії — 3,94 ГВт, для Ісландії — 2,3 ГВт, для Мальти — 0,34 ГВт.

У фізичних еквівалентах 250 ГВт означають необхідність або близько 250 атомних електростанцій потужністю по 1 ГВт кожна, або приблизно 357 газових електростанцій середньою потужністю 700 МВт. Альтернативний сценарій із відновлюваною енергетикою вимагав би покриття сонячними панелями площі близько 23 тис. км² — це співмірно з площею штату Нью-Джерсі, або встановлення вітрових турбін на території близько 202 тис. км², що вдвічі перевищує площу штату Небраска.

За оцінками McKinsey, попит з боку дата-центрів зростає приблизно в 4 рази швидше, ніж загальне світове споживання електроенергії, а для адаптації, наприклад, енергосистеми США до цього навантаження може знадобитися понад $2 трлн інвестицій у модернізацію інфраструктури. Проблему ускладнює те, що будівництво високовольтних ліній електропередач триває в 3–7 разів довше, ніж прокладання інтернет-мереж. Уже зараз збої створюють системні ризики: у липні 2024 року аварія на високовольтній лінії в Data Center Alley у США змусила понад 60 дата-центрів загальною потужністю 1,5 ГВт перейти на дизельні генератори, що ледь не призвело до розбалансування регіональної енергомережі.

На цьому тлі аналітики очікують, що глобальний попит на потужності дата-центрів може більш ніж потроїтися до 2030 року. Лише у США додатковий попит на електроенергію для дата-центрів оцінюється приблизно у 460 ТВт·год до кінця десятиліття, що утричі перевищує поточний рівень їх споживання. Причиною такого зростання називають розвиток великих мовних моделей, які потребують значних ресурсів не лише для навчання, а й для щоденної роботи та обслуговування запитів у реальному часі.

Джерело: X