«Берлін», спін-офф серіалу «Паперовий будинок», повернеться на Netflix з другим сезоном. «Культовий персонаж у виконанні Педро Алонсо повернеться з новим пограбуванням і ще більшою любов’ю», — йдеться в повідомленні стримінгового сервісу.

Банда Берліна з першого сезону повернеться у другому. Це Мішель Дженнер яка грає Кейлу, експерта з електронної інженерії, Трістан Ульоа в ролі Даміана, професора-філантропа і довіреної особи Берліна, Бегонья Варгас в ролі Кемерон, що завжди живе на межі, Хуліо Пенья Фернандес в ролі Роя, вірного зброєносця Берліна, і Джоел Санчес в ролі Брюса, невтомного бойовика в банді.

У понеділок Netflix також поділився новим фото акторів, передає THR.

Зйомки другого сезону «Берлін», Алексом Піною («Паперовий будинок», «Скай Рохо») та Естер Мартінес Лобато («Паперовий будинок», «Скай Рохо») розпочнуться у 2025 році.

Серіал вироблятиме телекомпанія Піни Vancouver Media, яка наразі знімає для Netflix серіал El refugio atómico («Притулок від радіоактивного випромінювання»). Дія драматичного серіалу розгортається перед початком Третьої світової війни, коли група мультимільйонерів ховається в розкішному бункері.

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