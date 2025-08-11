Netflix розпочав зйомки фентезі "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна" — перший погляд на Діґорі та Поллі

Актори, що грають Поллі та Діґорі в "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна" / Twitter, UnBoxPHD

“Хроніки Нарнії” від Netflix офіційно перейшли на стадію знімань — через 6 років після того, як стримінг вперше оголосив про нову екранізацію книжок К. С. Льюїса.

Численні фото та відео в мережі показують декорації на вулицях Лондона, які дещо нагадують атмосферу повоєнної Британії 1950-х років. Якщо це так, то шоуранери здійснять значний стрибок у часі порівняно з оригінальною історією.

Перший фільм в серії “Хроніки Нарнії” від Netflix екранізуватиме оповідання “Небіж чаклуна” — приквел до подій “Лева, Чаклунки та шафи”, який покаже створення Нарнії Асланом. Головними героями тут так само виступають діти, Діґорі та Поллі, які подорожують в таємничі світи за допомогою кілець, створених дивакуватим професором Ендрю Кеттерлі.

Netflix ще офіційно не оголошував акторський склад, однак з профільних медіа відомо, що Емма Макі, ймовірно, зіграє Білу Відьму, а Денієл Крейг — дядька Ендрю. Тоді як найцікавіше оновлення стримінг приберіг для ролі Аслана, жіночу версію якого може зіграти Меріл Стріп.

Режисує фільм Ґрета Ґервіґ (“Барбі”), яку помітили на кадрах залаштунків поряд з юними акторами, які, ймовірно, і зіграють Діґорі та Поллі. Більше фото можна переглянути у UnBoxPHD та Worldwide Guide to Movie Locations.

Зйомки триватимуть у Лондоні, на території Південно-Східної Англії та у студії Shepperton протягом 5 місяців, тоді як реліз призначили на кінець 2026 року. Очікується, що нові “Хроніки Нарнії” отримають ексклюзивний двотижневий показ в Imax перед дебютом на Netflix, приблизно на День подяки.

Історію про Нарнію екранізували неодноразово: все почалось з мультсеріалу 1979 року і продовжилось більш відомою сучасному глядачу трилогією “живих” фільмів 2005-2010 років, яка заробила загалом $1,5 млрд у прокаті. Четвертий фільм, що екранізував повість “Срібне крісло”, також був у планах, але через втрату прав його скасували.

Очікується, що Netflix екранізує усі 7 оповідань серії.

Джерело: Word of Real