Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк

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Катерина Даньшина

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Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк
Перший погляд на Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера / HBO

Акторський склад серіалу «Гаррі Поттер» помітили на зніманнях в Лондонському зоопарку, де, очевидно, відтворять сцену розмови зі змією з «Філософського каменю».

На кадрах, оприлюднених виданням The Sun, можна вперше побачити Амоса Кітсона у ролі Дадлі Дурслі та Деніела Рігбі в ролі його батька Вернона. Старший Дурслі, як і обіцяли шоуранери, виглядає молодшим, ніж в попередній екранізації — ближче до віку, зображеного в книгах.

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Інші знімки демонструють Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера. Раніше HBO показав офіційний кадр, де актор позує на камеру в формі школи магії — тепер ми бачимо «хлопчика, що вижив» до приїзду у Гоґвортс, вдягнутого у стареньку синю толстовку.

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Акторський склад серіалу «Гаррі Поттер» (представлений на цей час)

  • Домінік Маклафлін — Гаррі Поттер
  • Арабелла Стентон — Герміона Ґрейнджер
  • Алістер Стаут — Рон Візлі
  • Джон Літгоу — Албус Дамблдор
  • Паапа Ессієду — Северус Снейп
  • Джанет Мактір — Мінерва Макґонеґел
  • Нік Фрост — Рубеус Геґрід
  • Кетрін Паркінсон Моллі Візлі
  • Джонні Флінн Луціус Мелфой
  • Локс Пратт Драко Мелфой
  • Бел Паулі Петунія Дурслі
  • Деніел Рігбі Вернон Дурслі
  • Амос Кітсон — Дадлі Дурслі
  • Берті Карвел Корнеліус Фадж
  • Пол Вайтхаус Арґус Філч
  • Люк Таллон Квірінус Квірелл
  • Алессія Леоні Парваті Патіл
  • Сієнна Муса Лаванда Браун
  • Лео Ерлі Шеймус Фінніган

Хто працює над серіалом?

Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як шоуранеркою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці») — саме вона визначатиме загальне бачення серіалу, очолить команду сценаристів і надаватиме остаточне схвалення різним творчим командам. Серед інших сценаристів до команди увійшли Енді Грінвальд («Легіон»), Лора Ніл («Вбиваючи Єву»), Марта Гіллієр («Останнє королівство») та Майкл Леслі («Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій»).

Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка, і вже поділилась реакцією на сценарій перших двох епізодів.  Також у роботу залучені художниця по костюмах Холлі Ваддінгтон («Битва титанів») та кастинг-директорки Люсі Беван («Бетмен») і Емілі Брокманн («Дедпул та Росомаха»).

Коли вийде серіал?

В планах HBO і Warner Bros. екранізація по книзі на сезон — їх буде загалом сім, де перші два отримають всього по 6 епізодів, а решту планують розширити до 8. Після знімання першого з перервою у пару місяців почнуть роботу над другим. Причина такого прискореного режиму цілком очевидна — діти-актори можуть подорослішати.

Офіційна прем’єра серіалу «Гаррі Поттер» запланована на 2027 рік.

Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом

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