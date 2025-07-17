Нові кадри зі зйомок «Гаррі Поттера» від HBO — Дадлі, старші Дурслі і Гаррі приїхали в зоопарк

Акторський склад серіалу «Гаррі Поттер» помітили на зніманнях в Лондонському зоопарку, де, очевидно, відтворять сцену розмови зі змією з «Філософського каменю».
На кадрах, оприлюднених виданням The Sun, можна вперше побачити Амоса Кітсона у ролі Дадлі Дурслі та Деніела Рігбі в ролі його батька Вернона. Старший Дурслі, як і обіцяли шоуранери, виглядає молодшим, ніж в попередній екранізації — ближче до віку, зображеного в книгах.
Інші знімки демонструють Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера. Раніше HBO показав офіційний кадр, де актор позує на камеру в формі школи магії — тепер ми бачимо «хлопчика, що вижив» до приїзду у Гоґвортс, вдягнутого у стареньку синю толстовку.
Акторський склад серіалу «Гаррі Поттер» (представлений на цей час)
- Домінік Маклафлін — Гаррі Поттер
- Арабелла Стентон — Герміона Ґрейнджер
- Алістер Стаут — Рон Візлі
- Джон Літгоу — Албус Дамблдор
- Паапа Ессієду — Северус Снейп
- Джанет Мактір — Мінерва Макґонеґел
- Нік Фрост — Рубеус Геґрід
- Кетрін Паркінсон — Моллі Візлі
- Джонні Флінн — Луціус Мелфой
- Локс Пратт — Драко Мелфой
- Бел Паулі — Петунія Дурслі
- Деніел Рігбі — Вернон Дурслі
- Амос Кітсон — Дадлі Дурслі
- Берті Карвел — Корнеліус Фадж
- Пол Вайтхаус — Арґус Філч
- Люк Таллон — Квірінус Квірелл
- Алессія Леоні — Парваті Патіл
- Сієнна Муса — Лаванда Браун
- Лео Ерлі — Шеймус Фінніган
Хто працює над серіалом?
Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як шоуранеркою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці») — саме вона визначатиме загальне бачення серіалу, очолить команду сценаристів і надаватиме остаточне схвалення різним творчим командам. Серед інших сценаристів до команди увійшли Енді Грінвальд («Легіон»), Лора Ніл («Вбиваючи Єву»), Марта Гіллієр («Останнє королівство») та Майкл Леслі («Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій»).
Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка, і вже поділилась реакцією на сценарій перших двох епізодів. Також у роботу залучені художниця по костюмах Холлі Ваддінгтон («Битва титанів») та кастинг-директорки Люсі Беван («Бетмен») і Емілі Брокманн («Дедпул та Росомаха»).
Коли вийде серіал?
В планах HBO і Warner Bros. екранізація по книзі на сезон — їх буде загалом сім, де перші два отримають всього по 6 епізодів, а решту планують розширити до 8. Після знімання першого з перервою у пару місяців почнуть роботу над другим. Причина такого прискореного режиму цілком очевидна — діти-актори можуть подорослішати.
Офіційна прем’єра серіалу «Гаррі Поттер» запланована на 2027 рік.
Серіал «Гаррі Поттер» представив перший кадр із новим Геґрідом
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: