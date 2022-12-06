Neuralink Ілон Маска стала фігурантом розслідування в США через експерименти над тваринами. Поспіх з розробкою веде до зайвих смертей та страждань

Компанія Neuralink, що належить Ілону Маску, перебуває під федеральним розслідуванням у зв’язку з потенційними порушеннями прав тварин. Персонал компанії скаржиться на те, що випробування на тваринах проводяться поспіхом, що призводить до зайвих страждань та смертей. Про це повідомляє агентство Reuters, спираючись на документи та інформацію джерел, знайомих з ходом розслідування та діяльністю компанії.

Neuralink Corp. розробляє мозковий імплантат, який має допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання. Федеральне розслідування, про яке раніше не повідомлялося, було розпочато останніми місяцями генеральним інспектором Міністерства сільського господарства США на запит федерального прокурора. Розслідування зосереджене на порушеннях Закону про захист тварин, який регулює те, як дослідники поводяться з тваринами та тестують їх.

За словами співробітників, поспішні невдалі тести доводилося повторювати, що збільшувало кількість смертей серед тварин. Представники компанії, а також Генерального інспектора Міністерства сільського господарства США поки що відмовляються від коментарів.

У законодавстві США не зазначено, скільки тварин компанії можуть використовувати для досліджень – воно дає вченим значну свободу дій у визначенні того, коли та як використовувати тварин в експериментах. Згідно з документами регулюючих органів, Neuralink пройшла всі перевірки власних об’єктів Міністерством сільського господарства США.

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Загалом компанія вбила близько 1500 тварин, у тому числі понад 280 овець, свиней та мавп з 2018 року. Джерела охарактеризували цю цифру як приблизну, оскільки компанія не веде точних записів про кількість протестованих та вбитих тварин. Neuralink також проводила дослідження на щурах та мишах.

Загальна кількість смертей тварин не обов’язково вказує на те, що Neuralink порушує правила або стандартну дослідницьку практику. Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення здоров’я людини. Тварин зазвичай вбивають після завершення експериментів, часто для того, щоб їх можна було вивчати посмертно у дослідницьких цілях.

Нинішні та колишні співробітники Neuralink кажуть, що кількість смертей тварин є вищою, ніж має бути, через причини, пов’язані з вимогами Маска прискорити дослідження. Розслідування Reuters виявило чотири експерименти за участю 86 свиней та двох мавп, що були зіпсовані людськими помилками. За словами нинішніх та колишніх співробітників компанії, помилки зменшили дослідницьку цінність експериментів та спровокували повторення тестів, що призвело до загибелі більшої кількості тварин. Помилки пояснюються недостатньою підготовкою персоналу, котрий працює у поспіху.

Один із співробітників у 2022 році написав гнівний лист колегам про необхідність переглянути те, як компанія організує операції на тваринах. Поспішний графік призвів до того, що недостатньо підготовлені та надмірно напружені співробітники щосили намагалися зробити все вчасно та вносили зміни у останню хвилину перед операціями, підвищуючи ризик для тварин.

За словами співробітників, Маск доклав усіх зусиль для прискорення прогресу розробки Neuralink, який значною мірою залежить від випробувань на тваринах. Раніше цього року він розіслав співробітникам статтю новин про швейцарських дослідників, котрі розробили електричний імплантат, що допомагає паралізованій людині знову ходити. «Ми могли б дозволити людям використовувати свої руки та знову ходити у повсякденному житті!» Через 10 хвилин Маск продовжив: «Загалом ми просто рухаємося недостатньо швидко. Це зводить мене з розуму!”

Кілька разів за ці роки Маск просив співробітників уявити, що у них до голови прив’язана бомба, щоб змусити їх рухатися швидше, згідно з трьома джерелами, які неодноразово чули цей коментар. Були й інші численні спроби тиску.

Ряд співробітників виступав за більш традиційний підхід до тестування, при якому дослідники перевірятимуть один елемент за один раз робити відповідні висновки, перш ніж переходити до подальших тестів на тваринах. Керівництво Neuralink віддало перевагу прискоренню тестів, що призвело до смертей тварин, яких при класичному дослідженні можна було уникнути.

Один із колишніх співробітників, який кілька років тому звернувся до керівництва з проханням провести ретельніше тестування, отримав від старшого керівника відповідь, що це неможливо, враховуючи вимоги Маска до швидкості, сказав співробітник. Декілька співробітників покинули компанію через те, що не поділяли подібний підхід.

Згідно зі свідченнями співробітників, нетерпіння Маска з приводу Neuralink зростало, оскільки компанія, що розпочала діяльність у 2016 році, кілька разів порушувала встановлені ним терміни, щоб отримати схвалення регулюючих органів для початку клінічних випробувань на людях.

Деякі конкуренти Neuralink досягли більшого успіху. Synchron, який був запущений у 2016 році та розробляє інший імплантат з менш амбітними цілями в галузі медичних досягнень, отримав схвалення FDA на початку випробувань на людях у 2021 році. Розробка компанії дозволила паралізованим людям надсилати текстові повідомлення та набирати текст за допомогою думки без сторонньої допомоги. Synchron також проводив випробування на тваринах, але в рамках досліджень було вбито лише близько 80 овець. Маск звертався до Synchron з приводу потенційних інвестицій.

Однак співробітники зазначають, що в певному сенсі Neuralink ставиться до тварин досить добре, порівняно з іншими дослідницькими центрами. За словами одного з них, компанія побудувала «Мавпячий Діснейленд» в Остіні, штат Техас, де можуть гуляти лабораторні тварини. У перші роки існування компанії Маск казав, що хоче, щоб мавпи на його підприємстві у районі затоки Сан-Франциско жили в «мавпячому Тадж-Махалі». Маск говорив, що йому не подобається використовувати тварин для досліджень і він хоче переконатися, що вони були «найщасливішими тваринами» за життя.

Перші скарги на тестування за участю тварин виникли під час партнерства компанії з Університетом Каліфорнії в Девісі для проведення експериментів. Група захисту прав тварин «Комітет лікарів за відповідальну медицину» подала скаргу до Міністерства сільського господарства США, звинувативши проект Neuralink у невдалих операціях, які вбивали мавп, публічно оприлюднивши свої висновки. Група стверджувала, що хірурги двічі використовували неправильний хірургічний клей, внаслідок чого дві мавпи постраждали і зрештою померли, тоді як інші мавпи мали інші ускладнення від імплантатів.

Федеральний прокурор Північного округу Каліфорнії передав скаргу групи захисту прав тварин Генеральному інспектору Міністерства сільського господарства США, який відтоді розпочав офіційне розслідування. Потім слідчі Міністерства сільського господарства США поцікавилися твердженнями щодо дослідження мавп у Каліфорнійському університеті в Девісі.

Помилки, що призвели до непотрібної загибелі тварин, включають один випадок у 2021 році, коли 25 із 60 свиней, які брали участь у дослідженні, імплантували у голови пристрої не того розміру. Ця помилка викликала тривогу у дослідників Neuralink. У травні 2021 року вчений Віктор Харазія написав колегам, що помилка може стати «червоним прапорцем» для рецензентів дослідження FDA, яке компанія планувала подати у рамках своєї заявки на початок випробувань на людях. Його колеги погодилися, і експеримент повторили з 36 вівцями – в обох експериментах тварини були умертвлені після процедур.

Ще в одному випадку співробітники випадково імплантували пристрій Neuralink не в той хребець двох різних свиней під час різних операцій. Інші співробітники обурилися та заявили, що помилок можна було легко уникнути, ретельно порахувавши хребці. Ветеринар компанії Сем Бейкер порадив колегам негайно вбити одну з свиней, щоб покласти край її стражданням.

Співробітники іноді відхиляли вимоги Маски діяти швидко. Якось вони висловили протест після того, як менеджер передав заклик Маска найближчим часом провести складну операцію на свинях. Заперечення було засноване на тому, що складність операції збільшить час, протягом якого свині будуть під наркозом, що призводило до ризику для їхнього одужання. Опоненти стверджували, що спочатку краще з’ясувати, як скоротити час, необхідний проведення операції.

Керівники Neuralink публічно заявляли, що компанія тестує тварин лише тоді, коли вичерпала інші варіанти досліджень, але документи та повідомлення говорять про інше. Під час презентації 30 листопада Маск стверджував, що операції використовувалися на пізнішому етапі процесу для підтвердження того, що пристрій працює, а не для перевірки ранніх гіпотез. «Ми дуже обережні, — сказав він, — щоб переконатися, що тестування є «підтвердним, а не дослідним». Нібито тести на тварин проводилися тільки як крайній мірі після того, як були випробувані інші методи. У жовтні, за місяць до коментарів Маска, Отем Сорреллс, голова відділу догляду за тваринами, наказала співробітникам заднім числом викреслити слово «дослідження» з назв досліджень і припинити використовувати його в майбутньому.

Записи Neuralink містять численні посилання на дослідження за кілька років. Опитані компетентні співробітники компанії категорично відкинули твердження, що Neuralink уникає дослідницьких тестів на тваринах. Деякі з них висловлювали стурбованість з приводу прохання Сорреллс змінити описи пошукових досліджень, заявивши, що це буде неточністю, що вводить в оману. Один із них зазначив, що запит, схоже, був направлений на те, щоб представити Neuralink у кращому світлі.