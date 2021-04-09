Стартап Neuralink Илона Маска показал обезьяну с вживленным чипом, играющую в пинг-понг силой мысли [Видео]





Нейротехнологический стартап Neuralink миллиардера Илона Маска, разрабатывающий интерфейс для подключения мозга к компьютеру, опубликовал на своем канале YouTube ролик Monkey MindPong, демонстрирующий обезьяну, которая силой мысли управляет курсором на экране монитора. Судя по всему, это та самая «счастливая» обезьяна с имплантированным чипом Neuralink, о которой рассказывал Илон Маск в феврале.

Собственно, вот видео — момент с игрой в пинг-понг начинается с 2:16.

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Голос за кадром рассказывает, что 9-летней макаке по кличке Пейджер вживили чип примерно за шесть недель до того, как было снято это видео. Сперва его научили играть в видеоигры с помощью джойстика — успехи вознаграждались банановым смузи, подаваемым через металлическую трубочку. С помощью вживленных электродов удалось считать активность его мозга. По сути, отслеживания активность тех или других областей, устройство обучалось, развивая способность предсказывать движения рук. После изучения определенных нейронных сигналов джойстик-пейджер, который использовался для игры, был отключен от компьютера. Но обезьяна продолжила играть в игру, управляя своей ракеткой одной только силой мысли.

Одновременно Илон Маск опубликовал несколько обновлений в твиттере. Предприниматель сообщил, что первый коммерческий продукт Neuralink позволит человеку с параличом после вживления чипа использовать смартфон с помощью мозга быстрее по сравнению с классическим пальцевым взаимодействием. В то же время конечная цель остается прежней — будущие чипы Neuralink смогут «лечить» серьезные повреждения головного и спинного мозга, вплоть до восстановления полной подвижности людей.

Neuralink существует уже несколько лет — впервые Илон Маск заявил о его открытии еще в 2017 году. С тех пор Neuralink создала две версии инвазивного нейроинтерфейса — летом прошлого года нам показали улучшенный чип. Частью презентации стала демонстрация работы нейроинтерфейса на свинье Гертруде.

Ранее Neuralink говорила о планах перейти к первым испытаниям нейроинтерфейса на людях в конце 2020 года. Пока испытания на людях не проводились, хотя Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США определило его как прорывное устройство, утвердив программу, которая позволит разработчикам получать обратную связь от регулятора на протяжении всего процесса разработки.

В 2017 году Илон Маск обещал коммерческие нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером за 8-10 лет, а устройства медицинского назначения — за четыре. В другом старом интервью он говорил о необходимости объединения «биологического и цифрового интеллектов» как о следующем логическом этапе развития человечества.