Neuralink Илона Маска обвинили в жестоком обращении с подопытными обезьянами: из 23 выжили только 7

Группа по защите прав животных обвинила стартап Neuralink Илона Маска в негуманном обращении и причинении «сильных страданий» подопытным обезьянам в ходе тестирования нейроимплантов. Комитет врачей за ответственную медицину подал жалобу в Министерство сельского хозяйства США за нарушения федерального Закона о защите животных, связанные с инвазивными и смертельными экспериментами, проведенными на 23 обезьянах. У большинства животных были удалены части черепа для вживления электродов в мозг в рамках разработки нейроинтерфейса Neuralink. Это уже второй иск. Первый подан в мае 2021 года.

«Сотрудники Neuralink и Калифорнийского университета в Дэвисе не смогли предоставить умирающим обезьянам надлежащую ветеринарную помощь, использовали неразрешенное вещество, известное как «биоклей», которое убивало обезьян, разрушая части их мозга, и не обеспечили психологическую помощь обезьянам, вовлеченным в эксперимент. Макаки содержались в клетках поодиночке, к их черепам были привинчены стальные штыри, они страдали от «лицевых травм», судорог после имплантации мозга и частых инфекций в местах имплантации. В некоторых случаях из-за ухудшения здоровья Neuralink и Калифорнийский университет в Дэвисе усыпляли обезьян еще до того, как их использовали в запланированном эксперименте», — сказано в публикации.

По данным Комитета врачей за ответственную медицину, университет отказался публиковать фото и видео, утверждая, что записи принадлежат частной компании Neuralink, не подпадающей под действие Закона Калифорнии о публичных записях. Организация добавила, что располагает 700 страницами документов, подтверждающих жестокое обращение с подопытными животными.

По данным Business Insider, одним из наиболее шокирующих примеров было то, что у одной из обезьяны отсутствовали пальцы рук и ног, «возможно, из-за членовредительства или какой-либо другой неустановленной травмы». Из 23 обезьян, над которыми экспериментировали с 2017 года обе организации, в 2020 году в живых остались только семь. Тогда же Neuralink прекратила деловые отношения с Калифорнийским университетом в Дэвисе. После этого макак перевели в центр Neuralink.

В Neuralink уже заявили, что привержены работе с животными максимально гуманным и этичным способом. И у макак, содержащихся в Калифорнийском университете в Дэвисе в рамках проекта Neuralink, никаких описанных выше жутких травм не было.

«Мы начали первые исследования в Калифорнийском университете в Дэвисе, используя как трупы, так и терминальные процедуры. Эти животные были включены в наш проект в день операции по нашей терминальной процедуре, потому что у них был широкий спектр ранее существовавших состояний, не связанных с нашим исследованием. В дополнение к ранее существовавшим условиям, эти животные могли потерять пальцы на протяжении своей жизни из-за конфликтов с другими обезьянами. Отсутствие пальцев часто является результатом того, что макаки-резусы разрешают конфликты путем агрессивного взаимодействия друг с другом», — добавила компания.

Neuralink работает над чипом, который может повышать активность мозга. Например, вернуть двигательные функции людям с параличом. В апреле 2021 года Neuralink опубликовала видео, на котором обезьяна с вживленным в мозг чипом играла в пинг-понг силой мысли.

В 2017 году Илон Маск обещал создать полноценные нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером в течение 8-10 лет, а устройства медицинского назначения — через 4 года. В конце 2021 года он заявил, что клинические испытания чипов Neuralink на людях должны начаться в 2022 году.