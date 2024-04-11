Kinds of Kindness / «Різновиди доброти», наступний фільм Йоргоса Лантімоса з Еммою Стоун, увійшов до основної конкурсної програми Каннського кінофестивалю.

З цієї нагоди Searchlight Pictures опублікувала новий тизер-трейлер з запальними танцями неймовірно харизматичної виконавиці однієї з головних ролей. Окрім розширеної сцени з танцями Емми Стоун, в тизері можна побачити ще кілька кадрів з іншими акторами. Режисер «Фаворитки» та «Бідолашних створінь» знову зібрав зірковий акторський склад, куди також увійшли Віллем Дефо, Джессі Племенс, Марґарет Кволлі Хонг, Гантер Шафер та інші.

Kinds of Kindness — фільм-антологія з трьох окремих історій, події яких розгортаються у наші дні в США. Зокрема, стрічка розповість: про безвольного чоловіка, який намагається налагодити своє життя; поліціянта, чия дружина таємниче зникла в морі, а потім так само загадково повернулася, але вже іншою людиною; і жінка, яка рішуче налаштована відшукати людину з особливими здібностями, якій судилося стати видатним духовним гуру.

Прем’єра фільму Kinds of Kindness / «Різновиди доброти» відбудеться на Каннському кінофестивалі, а світовий прокат стартує з 21 червня. Коли в Україні, поки невідомо.

Залишається згадати, що Емма Стоун отримала другий «Оскар» в кар’єрі за роль в «Бідолашних створіннях» (абсолютно заслужено!), попередньому фільмі Йоргоса Лантімоса, який відзначився ще трьома статуетками від кіноакадемії в технічних категоріях, а також отримав безліч нагород на інших церемоніях. А попереду у Лантімоса та Стоун ще одна спільна робота — ремейк південнокорейського фантастичного фільму 2003 року Save The Green Planet! / «Збережіть зелену планету!».

Новий тизер-трейлер

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