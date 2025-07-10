NFT-дроп від Snoop Dogg у Telegram розійшовся як гарячі пиріжки: $12 млн за 30 хвилин

З 2022 року NFT вважаються померлими. Але іноді все ще подають ознаки життя. Спочатку легендарний NFT-проєкт Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs запустив свій канал у Telegram. А пізніше дроп NFT-подарунків влаштував відомий репер Snoop Dogg. Їх розпродали за перші 30 хвилин, зібравши $12 млн від первинних продажів.
Багато NFT-проєктів покладаються на окремі додатки або маркетплейси. Розміщуючи все на одній платформі, Telegram знизив бар’єр входу для звичайних користувачів. Свого часу для цього було запущено й криптовалютні токени Notcoin (NOT) які сприяли появі сотень ігор-наслідувачів, так званих тапалок.
Колекційні предмети Snoop Dogg включають п’ять унікальних предметів: 12,000 одиниць Westside Sign за ціною 10,000 зірок ($150), 24,000 одиниць Low Rider за 5,000 зірок ($75), 120,000 одиниць Snoop Cigar за 1,000 зірок ($15), 240,000 одиниць Swag Bag за 500 зірок ($7.50), та 600,000 одиниць колекційного предмета Snoop Dogg за 200 зірок ($3.00). Ці предмети вже потроху з’являються на вторинних ринках у блокчейні TON.
Джерело: Pavel Durov
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