NFT-дроп від Snoop Dogg у Telegram розійшовся як гарячі пиріжки: $12 млн за 30 хвилин

speaks onstage during day one of TechCrunch Disrupt SF 2015 at Pier 70 on September 21, 2015 in San Francisco, California.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки На ITC.ua Тиждень ШІ. Ми досліджуємо, як саме ШІ покращує життя мільйонів людей прямо зараз і що чекає нас у майбутньому. Партнер проєкту – компанія Favbet Tech, яка активно інтегрує ШІ у свої продукти.

З 2022 року NFT вважаються померлими. Але іноді все ще подають ознаки життя. Спочатку легендарний NFT-проєкт Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs запустив свій канал у Telegram. А пізніше дроп NFT-подарунків влаштував відомий репер Snoop Dogg. Їх розпродали за перші 30 хвилин, зібравши $12 млн від первинних продажів.

Багато NFT-проєктів покладаються на окремі додатки або маркетплейси. Розміщуючи все на одній платформі, Telegram знизив бар’єр входу для звичайних користувачів. Свого часу для цього було запущено й криптовалютні токени Notcoin (NOT) які сприяли появі сотень ігор-наслідувачів, так званих тапалок.

Колекційні предмети Snoop Dogg включають п’ять унікальних предметів: 12,000 одиниць Westside Sign за ціною 10,000 зірок ($150), 24,000 одиниць Low Rider за 5,000 зірок ($75), 120,000 одиниць Snoop Cigar за 1,000 зірок ($15), 240,000 одиниць Swag Bag за 500 зірок ($7.50), та 600,000 одиниць колекційного предмета Snoop Dogg за 200 зірок ($3.00). Ці предмети вже потроху з’являються на вторинних ринках у блокчейні TON.

Джерело: Pavel Durov