Розробники надпопулярної Telegram-гри Notcoin: «тапалки» померли

На початку 2024 року перша у своєму роді Telegram-гра Notcoin зародила цілий жанр так званих тапалок (tap-2-earn, tap-to-earn). Але примітивний інтерфейс і копіпаста-механіки швидко знизили зацікавленість користувачів. Восени минулого року почали говорити про смерть «тапалок» в месенджері Telegram. На початку 2025-го з’явилось кілька проєктів, які подавали надію. Наприклад, Paws. Але дива не сталось.

Співзасновник Notcoin Володимир Плотвінов вважає, що ера ігор з можливістю заробітку через тапи (натискання на сенсорний екран гаджета) завершилася, оскільки розробники зосереджуються на створенні цікавіших ігор. А система tap-to-earn не змогла задовольнити інтереси гравців.

«Ми побачимо різні типи ігор, оскільки ігриtap-to-earn, ймовірно, мертві, тому що вони нестабільні», – вважає Плотвінов.

У 2024 році Notcoin була однією з найпопулярніших тапалок у Telegram, у якої було понад 30 мільйонів користувачів за три місяці після релізу. Вона «розв’язала проблему» залучення користувачів Telegram до використання і розуміння криптовалюти. Однак геймери незабаром почали переходити від однієї гри до іншої, бо їхня мотивація – просто щось заробити. А з іграми це більше про розваги з друзями. Перша хвиля ігор в Telegram не містила цього соціального елементу.

Тому розробники почали переходити до моделей, де економічна частина Web3 стає «надбудовою», а не основною ціннісною пропозицією. Однак Telegram поки що немає «справжніх ігор».

Джерело: Cointelegraph