За 5 років дії послуги зміни оператора MNP перенесено понад 400 тис. номерів, 260 тис. з них — до lifecell

Протягом минулого року та всього періоду дії MNP (послуга запрацювала у 2019 році) lifecell впевнено утримує першість за кількістю перенесених номерів з мереж інших операторів, свідчить статистика НКЕК.

Послуга перенесення номера з повним його збереженням включно з кодом до іншого мобільного оператора (MNP — Mobile Number Potrability) діє в Україні вже п’ятий рік. За весь час її надання (з 1 травня 2019 року по 1 лютого 2024 року) до різних мереж було перенесено 402 972 номерів. В абсолютних цифрах найбільше втратив «Київстар», але, якщо враховувати масштаби кожного оператора, то найчастіше абоненти втікають від Vodafone Україна.

За статистикою НКЕК, попит на послугу щороку стабільно зростає — із загальної тенденції вибивається лише 2022 рік, що пов’язують з повномасштабним вторгнення росії.

Від моменту запуску послуги MNP lifecell залишається абсолютним лідером за кількістю перенесених у його мережу номерів. Так, за весь час дії послуги понад 261 тис. абонентів інших операторів перейшли до lifecell — майже 65% від усіх «перебіжчиків». Лише за перший місяць 2024-го 17 985 заяв про зміну оператора, з них — 13 963 про перехід абонентів до lifecell. Найчастіше MNP-абоненти, які переходять на lifecell, обирають тарифи «Вільний Лайф», «Смарт Лайф» та регіональний тариф «Потужний».

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Щодо лідерства lifecell за кількістю перенесених номерів, запорукою успіху стали численні ініціативи оператора, щоб максимально все спростити (він першим впровадив можливість перенесення без відвідування магазинів та перехід на eSIM зі збереженням номера, та ще більшою мірою вплинули постійні знижки та акції — власне, у нових тарифах для бізнесу оператор пропонує «перебіжчикам» вдвічі нижчу абонплату на постійній основі, а в межах акції «Суперфріз» (діятиме до 31 березня 2024 року) MNP-абоненти передплати можуть зафіксувати знижену вартість до кінця року.

Нещодавно lifecell подав в суд на Vodafone через послугу «Збереження номера» — позивач вважає, що послуга суперечить вимогам чинного законодавства, а Vodafone зловживає нею і так не відпускає абонентів, які хочуть змінити оператора за MNP. У цьому контексті досить цікавою є статистика щодо загальної кількості заяв про перенесення номера MNP.

Скільки загалом абонентів у «великої трійки» мобільних операторів («Київстар», Vodafone та lifecell)? Ось дані на 1 жовтня 2023-го (за підсумками 2023-го оператори ще не встигли відзвітувати):

○ «Київстар» — 24 млн абонентів;

○ Vodafone Україна — 15,2 млн абонентів;

○ lifecell — 9,1 млн абонентів.

З огляду на дані вище трохи більше як 400 тис. перенесених номерів на відрізку у 5 років не особливо вражають. Власне, це досить очікувано — від самого початку охочих змінити оператора було не так й багато. Та це зовсім не означає, що послуга MNP є марною (навпаки, така опція ніколи не завадить).

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