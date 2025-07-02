Вийшов Nothing Phone (3) — чотири 50 МП камери та нова фіча Glyph Matrix за $800

Nothing Phone (3)

Смартфон, який поєднує преміальні матеріали, значні покращення продуктивності та програмне забезпечення, яке дійсно виводить речі на новий рівень — саме так Nothing описує свій новий флагман Phone (3). Компанія, що за три роки встигла стати впізнаваною завдяки прозорим корпусам і LED-підсвітці, тепер використовує новий підхід до дизайну. Водночас шанувальників бренду очікують серйозні оновлення апаратної частини, камер і софту.

У Nothing Phone (3) компанія замінила попередній Glyph Interface на нову версію оформлення Glyph Matrix. Це невеликий micro-LED-дисплей у верхньому правому куті задньої панелі. Ідея проста: бачити сповіщення, дзвінки або таймери без увімкнення основного екрана. За задумом Nothing, це зменшить час взаємодії зі смартфоном, а отже — і цифрову залежність.

Glyph Matrix може працювати як цифровий годинник, секундомір, індикатор заряду, а ще підтримує прості ігри (наприклад, «Крутни пляшку») за допомогою окремої кнопки на корпусі. Більше того, компанія готує публічний SDK, щоб ентузіасти могли створювати власні віджети та функції для цього мікроекрана.

Основний дисплей має 6,67-дюймову AMOLED-панель із роздільною здатністю 1,5K та піковою яскравістю 4500 ніт. Частота оновлення — адаптивна до 120 Гц. Це найяскравіший і найчіткіший екран, який Nothing коли-небудь ставила у свої смартфони.

За продуктивність відповідає новий процесор Snapdragon 8s Gen 4, який на 36% швидший за чип попередника й дає +88% до графічної продуктивності. Пристрій може містити 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ вбудованого сховища. Акумулятор місткістю 5150 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 65 Вт по кабелю та 15 Вт бездротове. За словами виробника, батареї вистачить на до 80 годин роботи, а зарядити смартфон повністю можна менш ніж за годину.

Nothing Phone (3) має чотири 50-мегапіксельні камери: три на задній панелі й одну фронтальну. Головний модуль отримав 1/1,3-дюймовий сенсор та оптичну систему стабілізації зображення. Ще є перископічний телефото модуль з 3-кратним зумом, OIS та підтримкою макро, а також надширококутний модуль. Всі камери здатні записувати відео 4K з частотою 60 к.с.

Новинка працює під управлінням Android 15. Виробник обіцяє щонайменше 5 років оновлень ОС й 7 років патчів безпеки. У смартфоні є кнопка Essential Key, яка запускає фірмову утиліту Essential Space — щось середнє між нотатками й ШІ-застосунком. Ще з’явилась нова функція Flip to Record: якщо затиснути кнопку Essential Key й перевернути смартфон, запуститься запис розмови та створення текстового підсумку.

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Попередні замовлення на Nothing Phone (3) відкриваються 4 липня, а глобальні продажі почнуться 15 липня. У продажу буде дві конфігурації:

12 ГБ + 256 ГБ пам’яті — $799,

16 ГБ + 512 ГБ пам’яті — $899.

Джерело: engadget, gsmarena