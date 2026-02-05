Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Високий попит на пам’ять та GPU з боку центрів обробки даних для ШІ спровокував зростання цін на ігрові відеокарти.
За інформацією Tom’s Hardware, Nvidia розподіляє пам’ять на основі того, скільки заробить за кожен ГБ відеопам’яті. Це критично ускладнило ситуацію з деякими моделями.
Серед лінійки найновіших відеокарт 50-ї серії Nvidia флагманська RTX 5090 з архітектурою Blackwell та GDDR7 на 32 ГБ. Враховуючи пріоритети виробника з випуску моделей з меншим обсягом відеопам’яті, придбати її за доступною ціною дуже важко. Загалом GPU цієї серії не демонструють настільки разючого приросту продуктивності порівняно з попередньою в плані чистої розтеризації. Однак нова серія підтримує такі технології, як тензорні ядра 5-го покоління, ядра трасування променів 4-го покоління, DLSS 4.5 та Reflex 2. Існують 8-гігабайтні варіанти RTX 5060 і 5060 Ti, доступні за цінами, близькими до рекомендованих виробником, у той час, як дорожчі відеокарти, такі як RTX 5070 Ti та RTX 5080, за прийнятною ціною знайти важко.
|Модель GPU
|Найкраща ціна в США
|Найнижча ціна в США
|Найвища ціна в Україні
|Найкраща ціна в Україні
|Рекомендована ціна від Nvidia
|GeForce RTX 5090
|$3699
|$1999
|$7306
|$3272
|$1999
|GeForce RTX 5080
|$1364
|$929
|$2366
|$1391
|$999
|GeForce RTX 5070 Ti
|$869
|$729
|$1667
|$951
|$749
|GeForce RTX 5070
|$599
|$479
|$968
|$664
|549
|GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ
|$519
|$379
|$804
|$760
|$429
|GeForce RTX 5060 Ti 8GB
|$350
|$319
|$667
|$387
|$379
|GeForce RTX 5060
|$329
|$279
|$467
|$332
|$299
|GeForce RTX 5050
|$259
|$229
|$429
|268
|$249
Відеокарти Nvidia 40-ї серії на архітектурі Ada Lovelace включають флагманські RTX 4090 та 4080 Super. Зокрема, 4090 пропонує GDDR6X з 24 ГБ та тензорні ядра четвертого покоління. На жаль, виробництво графічних процесорів RTX 40-ї серії припинено, тому запаси багатьох варіантів карт вичерпалися. Будь-які доступні для продажу карти з великою ймовірністю є вживаними або майнінговими пристроями, але при цьому продаються за захмарними цінами. Ціни на карти 40-ї серії також значно завищені.
|GeForce RTX 4090
|$3349
|$1599
|$2814
|$1809
|$1599
|GeForce RTX 4080 Super
|$1929
|$902
|$1814
|$1011
|$999
|GeForce RTX 4080
|$1469
|$949
|$975
|$804
|$1199
|GeForce RTX 4070 Ti Super
|$1147
|$739
|$1347
|$608
|$799
|GeForce RTX 4070 Ti
|$895
|$649
|$961
|$702
|$799
|GeForce RTX 4070 Super
|$909
|$560
|$1158
|$331
|$599
|GeForce RTX 4070
|$799
|$489
|$782
|$695
|$549
|GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ
|Не має в наявності
|$419
|Не має в наявності
|Не має в наявності
|$499
|GeForce RTX 4060 Ti
|$425
|$329
|$557
|$353
|$399
|GeForce RTX 4060
|$429
|$259
|$504
|$353
|$299
Альтернативою Nvidia традиційно виступають відеокарти AMD Radeon RX 9060, RX 9070 та RX 9070 XT з рекомендованими роздрібними цінами $269, $549 та $599. Однак за такими цінами знайти їх навряд чи вдасться. Ці моделі конкурують з RTX 5070 та RTX 5070 Ti.
Зокрема, RX 9070 XT має GDDR6 та 16 ГБ відеопам’яті, забезпечуючи значний приріст продуктивності порівняно з архітектурою RDNA 3. Поліпшення в технологіях ШІ та трасування променів дозволили відеокартам AMD цього покоління значно покращити продуктивність в іграх, однак вони все ще відстають від Nvidia у можливостях апскейлінгу за загальною продуктивністю.
|Модель GPU
|Найкраща ціна в США
|Найнижча ціна в США
|Найвища ціна в Україні
|Найкраща ціна в Україні
|Рекомендована ціна від виробника
|Radeon RX 9070 XT
|$729
|$599
|$1508
|$657
|$599
|Radeon RX 9070
|$589
|$494
|$1133
|$688
|$549
|Radeon RX 9060 XT 16GB
|$439
|$349
|$826
|$486
|$349
|Radeon RX 9060 XT 8GB
|$309
|$259
|$491
|$402
|$299
Відеокарти AMD серії 7000 також залишаються чудовим варіантом. Це не найкращий вибір, якщо потрібна виключно продуктивність в апскейлінгу, але якщо необхідна висока обчислювальна потужність, вони безпрограшний варіант. Зокрема, RX 7900 XTX є відмінним поєднанням потужності та продуктивності, залишаючись флагманською картою 7000-ї серії.
|Radeon RX 7900 XTX
|$1099
|$749
|$1648
|$857
|999
|Radeon RX 7900 XT
|$659
|$559
|$1284
|$619
|$749
|Radeon RX 7900 GRE
|$609
|$509
|$1138
|$543
|$549
|Radeon RX 7800 XT
|$499
|$429
|$823
|$478
|499
|Radeon RX 7700 XT
|$399
|$309
|$992
|$417
|$419
|Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
|Розпродано
|$288
|$610
|$427
|$329
|Radeon RX 7600
|$274
|$239
|$513
|$312
Поява Intel на ринку відеокарт вийшла доволі неоднозначною. У деяких іграх ці карти показують відносно непогані результати, але у старих іграх із підтримкою DirectX спостерігаються проблеми з продуктивністю. Часті оновлення драйверів значно покращили продуктивність лінійки Intel Arc і зробили її набагато привабливішим варіантом для бюджетного ігрового ПК. Ціни на ці відеокарти досягли оптимального рівня, від якого відмовилися Nvidia та AMD, особливо для ігор у роздільній здатності 1080p. Серед найновіших моделей Arc B580 та Arc B570. Перша має 12 ГБ відеопам’яті, а друга — 10 ГБ.
|Модель GPU
|Найкраща ціна в США
|Найнижча ціна в США
|Найвища ціна в Україні
|Найкраща ціна в Україні
|Рекомендована ціна від виробника
|Intel Arc B580
|$289
|$229
|$446
|$365
|$250
|Intel Arc B570
|$249
|$199
|$382
|$313
|Intel Arc A770 16 ГБ
|$299
|$229
|$659
|$417
|$349
|Intel Arc A770 8 ГБ
|Розпродано
|$199
|Розпродано
|Розпродано
|$329
|Intel Arc A750
|$189
|$169
|$438
|$192
|$289
|Intel Arc A580
|Розпродано
|$159
|Розпродано
|Розпродано
|$179
|Intel Arc A380
|$139
|$99
|$337
|$161
|$149
Раніше ми писали про найбільш надійне залізо 2025 року. Між тим Zotac б’є на сполох через дефіцит пам’яті: існування виробників відеокарт під загрозою.
Джерело: Tom’s Hardware
