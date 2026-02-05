Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

Depositphotos

Високий попит на пам’ять та GPU з боку центрів обробки даних для ШІ спровокував зростання цін на ігрові відеокарти.





За інформацією Tom’s Hardware, Nvidia розподіляє пам’ять на основі того, скільки заробить за кожен ГБ відеопам’яті. Це критично ускладнило ситуацію з деякими моделями.

Серед лінійки найновіших відеокарт 50-ї серії Nvidia флагманська RTX 5090 з архітектурою Blackwell та GDDR7 на 32 ГБ. Враховуючи пріоритети виробника з випуску моделей з меншим обсягом відеопам’яті, придбати її за доступною ціною дуже важко. Загалом GPU цієї серії не демонструють настільки разючого приросту продуктивності порівняно з попередньою в плані чистої розтеризації. Однак нова серія підтримує такі технології, як тензорні ядра 5-го покоління, ядра трасування променів 4-го покоління, DLSS 4.5 та Reflex 2. Існують 8-гігабайтні варіанти RTX 5060 і 5060 Ti, доступні за цінами, близькими до рекомендованих виробником, у той час, як дорожчі відеокарти, такі як RTX 5070 Ti та RTX 5080, за прийнятною ціною знайти важко.

Модель GPU Найкраща ціна в США Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від Nvidia GeForce RTX 5090 $3699 $ 1999 $ 7306 $3272 $ 1999 GeForce RTX 5080 $1364 $ 929 $2366 $ 1391 $ 999 GeForce RTX 5070 Ti $869 $729 $1667 $ 951 $ 749 GeForce RTX 5070 $ 599 $ 479 $968 $664 549 GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ $ 519 $ 379 $804 $760 $ 429 GeForce RTX 5060 Ti 8GB $ 350 $ 319 $667 $387 $ 379 GeForce RTX 5060 $329 $ 279 $467 $332 $ 299 GeForce RTX 5050 $ 259 $ 229 $429 268 $ 249

Відеокарти Nvidia 40-ї серії на архітектурі Ada Lovelace включають флагманські RTX 4090 та 4080 Super. Зокрема, 4090 пропонує GDDR6X з 24 ГБ та тензорні ядра четвертого покоління. На жаль, виробництво графічних процесорів RTX 40-ї серії припинено, тому запаси багатьох варіантів карт вичерпалися. Будь-які доступні для продажу карти з великою ймовірністю є вживаними або майнінговими пристроями, але при цьому продаються за захмарними цінами. Ціни на карти 40-ї серії також значно завищені.

GeForce RTX 4090 $3349 $ 1599 $2814 $ 1809 $ 1599 GeForce RTX 4080 Super $ 1929 $ 902 $1814 $1011 $ 999 GeForce RTX 4080 $ 1469 $ 949 $975 $804 $ 1199 GeForce RTX 4070 Ti Super $ 1147 $ 739 $1347 $608 $7 99 GeForce RTX 4070 Ti $ 895 $ 649 $961 $702 $ 799 GeForce RTX 4070 Super $ 909 $ 560 $1158 $331 $ 599 GeForce RTX 4070 $799 $ 489 $ 782 $ 695 $ 549 GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Не має в наявності $ 419 Не має в наявності Не має в наявності $ 499 GeForce RTX 4060 Ti $425 $ 329 $557 $353 $ 399 GeForce RTX 4060 $429 $ 259 $504 $353 $ 299

Альтернативою Nvidia традиційно виступають відеокарти AMD Radeon RX 9060, RX 9070 та RX 9070 XT з рекомендованими роздрібними цінами $269, $549 та $599. Однак за такими цінами знайти їх навряд чи вдасться. Ці моделі конкурують з RTX 5070 та RTX 5070 Ti.

Зокрема, RX 9070 XT має GDDR6 та 16 ГБ відеопам’яті, забезпечуючи значний приріст продуктивності порівняно з архітектурою RDNA 3. Поліпшення в технологіях ШІ та трасування променів дозволили відеокартам AMD цього покоління значно покращити продуктивність в іграх, однак вони все ще відстають від Nvidia у можливостях апскейлінгу за загальною продуктивністю.





Модель GPU Найкраща ціна в США Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від виробника Radeon RX 9070 XT $729 $599 $1508 $657 $599 Radeon RX 9070 $589 $494 $1133 $688 $549 Radeon RX 9060 XT 16GB $439 $349 $826 $486 $349 Radeon RX 9060 XT 8GB $309 $259 $491 $402 $299

Відеокарти AMD серії 7000 також залишаються чудовим варіантом. Це не найкращий вибір, якщо потрібна виключно продуктивність в апскейлінгу, але якщо необхідна висока обчислювальна потужність, вони безпрограшний варіант. Зокрема, RX 7900 XTX є відмінним поєднанням потужності та продуктивності, залишаючись флагманською картою 7000-ї серії.

Radeon RX 7900 XTX $1099 $749 $1648 $857 999 Radeon RX 7900 XT $659 $559 $1284 $619 $749 Radeon RX 7900 GRE $609 $509 $1138 $543 $549 Radeon RX 7800 XT $499 $429 $823 $478 499 Radeon RX 7700 XT $399 $309 $992 $417 $419 Radeon RX 7600 XT 16 ГБ Розпродано $288 $610 $427 $329 Radeon RX 7600 $274 $239 $513 $312

Поява Intel на ринку відеокарт вийшла доволі неоднозначною. У деяких іграх ці карти показують відносно непогані результати, але у старих іграх із підтримкою DirectX спостерігаються проблеми з продуктивністю. Часті оновлення драйверів значно покращили продуктивність лінійки Intel Arc і зробили її набагато привабливішим варіантом для бюджетного ігрового ПК. Ціни на ці відеокарти досягли оптимального рівня, від якого відмовилися Nvidia та AMD, особливо для ігор у роздільній здатності 1080p. Серед найновіших моделей Arc B580 та Arc B570. Перша має 12 ГБ відеопам’яті, а друга — 10 ГБ.

Модель GPU Найкраща ціна в США Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від виробника Intel Arc B580 $289 $229 $446 $365 $250 Intel Arc B570 $249 $199 $382 $313 Intel Arc A770 16 ГБ $299 $229 $659 $417 $349 Intel Arc A770 8 ГБ Розпродано $199 Розпродано Розпродано $329 Intel Arc A750 $189 $169 $438 $192 $289 Intel Arc A580 Розпродано $159 Розпродано Розпродано $179 Intel Arc A380 $139 $99 $337 $161 $149

Джерело: Tom’s Hardware