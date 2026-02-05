tradfi
Новини Пристрої 05.02.2026 comment views icon

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
Depositphotos

Високий попит на пам’ять та GPU з боку центрів обробки даних для ШІ  спровокував зростання цін на ігрові відеокарти.


За інформацією Tom’s Hardware, Nvidia розподіляє пам’ять на основі того, скільки заробить за кожен ГБ відеопам’яті. Це критично ускладнило ситуацію з деякими моделями. 

Серед лінійки найновіших відеокарт 50-ї серії Nvidia флагманська RTX 5090 з архітектурою Blackwell та GDDR7 на 32 ГБ. Враховуючи пріоритети виробника з випуску моделей з меншим обсягом відеопам’яті, придбати її за доступною ціною дуже важко. Загалом GPU цієї серії не демонструють настільки разючого приросту продуктивності порівняно з попередньою в плані чистої розтеризації. Однак нова серія підтримує такі технології, як тензорні ядра 5-го покоління, ядра трасування променів 4-го покоління, DLSS 4.5 та Reflex 2. Існують 8-гігабайтні варіанти RTX 5060 і 5060 Ti, доступні за цінами, близькими до рекомендованих виробником, у той час, як дорожчі відеокарти, такі як RTX 5070 Ti та RTX 5080, за прийнятною ціною знайти важко.

Модель GPU Найкраща ціна в США  Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від Nvidia
GeForce RTX 5090 $3699 $1999 $7306 $3272  $1999
GeForce RTX 5080 $1364 $929 $2366 $1391 $999
GeForce RTX 5070 Ti $869 $729  $1667 $951 $749
GeForce RTX 5070 $599 $479 $968 $664 549
GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ $519 $379 $804 $760 $429
GeForce RTX 5060 Ti 8GB $350 $319 $667 $387 $379
GeForce RTX 5060 $329 $279 $467 $332 $299
GeForce RTX 5050 $259 $229 $429 268  $249

Відеокарти Nvidia 40-ї серії на архітектурі Ada Lovelace включають флагманські RTX 4090 та 4080 Super. Зокрема, 4090 пропонує GDDR6X з 24 ГБ та тензорні ядра четвертого покоління. На жаль, виробництво графічних процесорів RTX 40-ї серії припинено, тому запаси багатьох варіантів карт вичерпалися. Будь-які доступні для продажу карти з великою ймовірністю є вживаними або майнінговими пристроями, але при цьому продаються за захмарними цінами. Ціни на карти 40-ї серії також значно завищені. 

GeForce RTX 4090 $3349 $1599 $2814 $1809 $1599
GeForce RTX 4080 Super $1929 $902 $1814 $1011 $999
GeForce RTX 4080 $1469 $949 $975 $804 $1199
GeForce RTX 4070 Ti Super $1147 $739  $1347 $608 $799
GeForce RTX 4070 Ti $895 $649 $961 $702 $799
GeForce RTX 4070 Super $909 $560 $1158 $331 $599
GeForce RTX 4070 $799 $489 $782 $695 $549
GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Не має в наявності $419 Не має в наявності Не має в наявності $499
GeForce RTX 4060 Ti $425 $329 $557 $353 $399
GeForce RTX 4060 $429 $259 $504 $353 $299

Альтернативою Nvidia традиційно виступають відеокарти AMD Radeon RX 9060, RX 9070 та RX 9070 XT з рекомендованими роздрібними цінами $269, $549 та $599. Однак за такими цінами знайти їх навряд чи вдасться. Ці моделі конкурують з RTX 5070 та RTX 5070 Ti. 

Зокрема, RX 9070 XT має GDDR6 та 16 ГБ відеопам’яті, забезпечуючи значний приріст продуктивності порівняно з архітектурою RDNA 3. Поліпшення в технологіях ШІ та трасування променів дозволили відеокартам AMD цього покоління значно покращити продуктивність в іграх, однак вони все ще відстають від Nvidia у можливостях апскейлінгу за загальною продуктивністю. 


Модель GPU Найкраща ціна в США Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від виробника 
Radeon RX 9070 XT $729 $599 $1508 $657 $599
Radeon RX 9070 $589 $494 $1133 $688 $549
Radeon RX 9060 XT 16GB $439 $349 $826 $486 $349
Radeon RX 9060 XT 8GB $309 $259 $491 $402 $299

Відеокарти AMD серії 7000 також залишаються чудовим варіантом. Це не найкращий вибір, якщо потрібна виключно продуктивність в апскейлінгу, але якщо необхідна висока обчислювальна потужність, вони безпрограшний варіант. Зокрема, RX 7900 XTX є відмінним поєднанням потужності та продуктивності, залишаючись флагманською картою 7000-ї серії.

Radeon RX 7900 XTX $1099 $749 $1648 $857 999
Radeon RX 7900 XT $659 $559 $1284 $619 $749
Radeon RX 7900 GRE $609 $509 $1138 $543 $549
Radeon RX 7800 XT $499 $429 $823 $478 499
Radeon RX 7700 XT $399 $309 $992 $417 $419
Radeon RX 7600 XT 16 ГБ Розпродано $288 $610 $427 $329
Radeon RX 7600 $274 $239 $513 $312

Поява Intel на ринку відеокарт вийшла доволі неоднозначною. У деяких іграх ці карти показують відносно непогані результати, але у старих іграх із підтримкою DirectX спостерігаються проблеми з продуктивністю. Часті оновлення драйверів значно покращили продуктивність лінійки Intel Arc і зробили її набагато привабливішим варіантом для бюджетного ігрового ПК. Ціни на ці відеокарти досягли оптимального рівня, від якого відмовилися Nvidia та AMD, особливо для ігор у роздільній здатності 1080p. Серед найновіших моделей Arc B580 та Arc B570. Перша має 12 ГБ відеопам’яті, а друга — 10 ГБ.

Модель GPU Найкраща ціна в США Найнижча ціна в США Найвища ціна в Україні Найкраща ціна в Україні Рекомендована ціна від виробника 
Intel Arc B580 $289 $229 $446 $365 $250
Intel Arc B570 $249 $199 $382 $313
Intel Arc A770 16 ГБ $299 $229 $659 $417 $349
Intel Arc A770 8 ГБ Розпродано $199 Розпродано Розпродано $329
Intel Arc A750 $189 $169 $438 $192 $289
Intel Arc A580 Розпродано $159 Розпродано Розпродано $179
Intel Arc A380 $139 $99 $337 $161 $149

Раніше ми  писали про найбільш надійне залізо 2025 року. Між тим Zotac б’є на сполох через дефіцит пам’яті: існування виробників відеокарт під загрозою.

Джерело: Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Gigabyte замінила термогель, що витікав з відеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 отримала термопрокладки
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Google підтвердила баг Pixel з записаними повідомленнями, чутними на іншому боці, але не для всіх апаратів
Материнські плати ASRock "вбили" п'ять Ryzen 9000 за одну добу
Від афери з RTX 5090 за $999 постраждали 42 особи — продавець надсилав поясні сумки замість відеокарт
AMD розкрила деталі процесорів Zen 6: розробка з нуля на 2 нм техпроцесі
Відеокарту 20 століття 3dfx Voodoo2 запустили на ПК з Windows 11 та Ryzen 9 9900X
Розробник ШІ придбав за €7500 справну станцію NVIDIA Grace Hopper з 960 ГБ LPDDR5X вартістю від $80 000 — але довелося попрацювати
Єдиний у світі ПК під брендом AMD: що всередині та для чого він
Несподівано: OpenAI готує навушники з інноваційним дизайном
Ютубер зібрав з Lego друкарську машинку, яка працює
NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060
AMD випустила FSR Redstone: нова генерація кадрів, регенерація променів та масштабування для Radeon RX 9000
NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції
Найбільш надійне залізо 2025 року: Intel Core Ultra 7 265K — "король" процесорів, Nvidia Founders Edition домінує серед відеокарт
Найцікавіші смартфони CES 2026
Найпоширеніший спосіб тримати смартфон викликає біль у руці
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
“Торговці смертю”: Intel та AMD отримали судові позови через їхні чипи в російських дронах та ракетах
“Картопляний геймінг”: ютубер випробовує DLSS 4.5 в роздільній здатності 77p
Зміни ринку відеокарт: NVIDIA обіцяє постачати всі GPU, джерела кажуть про зменшення на 20%, Asus скорочує моделі Ti
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати