Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році

NVIDIA GeForce RTX 5090

Штучний інтелект стрімко захоплює світ сервісів та програмного забезпечення, але геймери за це платять. За інформацією видання The Information, NVIDIA повністю відклала запуск оновленої лінійки відеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Причина полягає в тому, що компанія робить ставку на ШІ-прискорювачі й фактично відсуває ігровий сегмент на другий план через дефіцит передової пам’яті GDDR7.





Спочатку NVIDIA планувала анонс серії GeForce RTX 50 SUPER на виставці CES 2026, а початок продажів — у першому або другому кварталі 2026 року. Проте наприкінці 2025 року керівництво компанії вирішило повністю заморозити цей реліз, і на виставці презентації не відбулося. Ключова причина — використання у SUPER-версіях високощільної пам’яті GDDR7 обсягом 3 ГБ на чип, яку в NVIDIA визнали надто цінною для ШІ-продуктів.

Лінійку SUPER розробляли саме з прицілом на збільшений обсяг відеопам’яті. Зокрема, покращені GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti та RTX 5080 мали отримати щільніші модулі GDDR7. План виглядав так: RTX 5070 SUPER — 18 ГБ, а RTX 5070 Ti SUPER та RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ пам’яті GDDR7. Це мало суттєво підвищити привабливість карт для сучасних ігор і роботи з важкими графічними проєктами.

Однак саме така пам’ять активно використовується й у ШІ-прискорювачах NVIDIA — зокрема в RTX PRO 6000 Blackwell та рішеннях серії Rubin CPX. Оскільки цей напрямок приносить значно вищу маржу, компанія вирішила спрямувати обмежені поставки GDDR7 саме туди. У результаті геймери залишаються з базовими відеокартами RTX 50-ї серії за завищеними цінами — без очікуваного апгрейду.





Більше того, проблеми торкнулися й наступного покоління споживчих відеокарт. За даними джерел The Information, внутрішня дорожня карта NVIDIA вже передбачає зсув термінів для серії RTX 60 Rubin. Масове виробництво цих відеокарт планували розпочати наприкінці 2027 року, але й ці строки можуть зміститися. Основна загроза — нестача виробничих потужностей пам’яті у ключових постачальників: Samsung, Micron та SK hynix.

Джерело: techpowerup