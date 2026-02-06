tradfi
Новини Пристрої 06.02.2026 comment views icon

Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Або ШІ, або відеокарти: NVIDIA скасувала запуск RTX 50 SUPER у 2026 році
NVIDIA GeForce RTX 5090

Штучний інтелект стрімко захоплює світ сервісів та програмного забезпечення, але геймери за це платять. За інформацією видання The Information, NVIDIA повністю відклала запуск оновленої лінійки відеокарт GeForce RTX 50 SUPER. Причина полягає в тому, що компанія робить ставку на ШІ-прискорювачі й фактично відсуває ігровий сегмент на другий план через дефіцит передової пам’яті GDDR7.


Спочатку NVIDIA планувала анонс серії GeForce RTX 50 SUPER на виставці CES 2026, а початок продажів — у першому або другому кварталі 2026 року. Проте наприкінці 2025 року керівництво компанії вирішило повністю заморозити цей реліз, і на виставці презентації не відбулося. Ключова причина — використання у SUPER-версіях високощільної пам’яті GDDR7 обсягом 3 ГБ на чип, яку в NVIDIA визнали надто цінною для ШІ-продуктів.

Лінійку SUPER розробляли саме з прицілом на збільшений обсяг відеопам’яті. Зокрема, покращені GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti та RTX 5080 мали отримати щільніші модулі GDDR7. План виглядав так: RTX 5070 SUPER — 18 ГБ, а RTX 5070 Ti SUPER та RTX 5080 SUPER — по 24 ГБ пам’яті GDDR7. Це мало суттєво підвищити привабливість карт для сучасних ігор і роботи з важкими графічними проєктами.

Однак саме така пам’ять активно використовується й у ШІ-прискорювачах NVIDIA — зокрема в RTX PRO 6000 Blackwell та рішеннях серії Rubin CPX. Оскільки цей напрямок приносить значно вищу маржу, компанія вирішила спрямувати обмежені поставки GDDR7 саме туди. У результаті геймери залишаються з базовими відеокартами RTX 50-ї серії за завищеними цінами — без очікуваного апгрейду.


Більше того, проблеми торкнулися й наступного покоління споживчих відеокарт. За даними джерел The Information, внутрішня дорожня карта NVIDIA вже передбачає зсув термінів для серії RTX 60 Rubin. Масове виробництво цих відеокарт планували розпочати наприкінці 2027 року, але й ці строки можуть зміститися. Основна загроза — нестача виробничих потужностей пам’яті у ключових постачальників: Samsung, Micron та SK hynix.

Джерело: techpowerup

Популярні новини

arrow left
arrow right
Samsung згортає виробництво SATA-SSD: експерти прогнозують ціновий "тиск" на накопичувачі у наступні 18 місяців
Справжня пожежа: кабель NVIDIA RTX 5090 згорів вщент
Топ найгірших відеокарт NVIDIA та AMD 2025 року від Hardware Unboxed
Apple Mac Mini змітають з полиць магазинів, оскільки монополія NVIDIA на CUDA послабилася завдяки Claude Code
На 20 доларів більше: AMD назвала дату запуску та ціну Ryzen 7 9850X3D
“Картопляний геймінг”: ютубер випробовує DLSS 4.5 в роздільній здатності 77p
Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9060 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки
Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація кількох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
Стартап інтегрує процесори Nvidia Jetson в розумні ліхтарі — власники зможуть отримувати гроші за навчання ШІ
Нове здорожчання: блоки живлення і кулери зростуть в ціні до 10%
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
Alienware підтвердила AMD Ryzen 9 9950X3D2 в ігрових ПК AREA-51
Zephyr готує компактну NVIDIA RTX 4070 Ti Super з одним кулером та масивним мідним радіатором
OCuLink у кожний ПК: Minisforum випустила карту розширення з роз’ємом для зовнішніх відеокарт
MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали
Дефіцит: AMD постачатиме Ryzen 7 9850X3D з пам’яттю та кулером за $1000
Процесори AMD AM4 повертаються: Ryzen 5 3600 знов у топ-10
NVIDIA DLSS 4.5 стала доступною для всіх, а розробники ігор отримали інструменти для її інтеграції
Intel повертається: перші тести Core Ultra 300 демонструють на чверть швидший CPU та графіку рівня мобільної RTX 4050
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати