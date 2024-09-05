Новини Ігри 05.09.2024 о 14:34 comment views icon

Ноутбуки LG gram отримали нові процесори Intel Core Ultra 200V

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Ігор Панченко

Автор новин

Ноутбуки LG gram отримали нові процесори Intel Core Ultra 200V

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Компанія LG презентувала на виставці IFA 2024 новий ультратонкий ноутбук LG Gram 16 Pro, оснащений процесором Intel Core Ultra серії 200V (Lunar Lake). Це перший ноутбук LG з AI-процесором нового покоління.

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Ноутбук LG Gram 16 Pro вирізняється тонким корпусом товщиною лише 12,4 мм та легкою вагою — всього 1199 грамів. Попри компактні розміри, пристрій оснащено високоякісним дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і частотою оновлення 144 Гц.

Новий процесор Intel Core Ultra серії 200V (Lunar Lake) забезпечує дивовижну продуктивність для задач зі штучним інтелектом:

  • До 48 TOPS (трильйонів операцій за секунду) для нейронного процесора (NPU)
  • До 67 TOPS для графічного процесора (GPU)
  • Загальна продуктивність платформи для AI-задач сягає 120 TOPS

Завдяки таким характеристикам LG Gram 16 Pro кваліфікується як Copilot+ PC — пристрій, оптимізований для роботи з передовими AI-інструментами Microsoft.

Ноутбуки LG gram отримали нові процесори Intel Core Ultra 200V

LG підкреслює, що нова модель ефективно впорається з «розширеними функціями штучного інтелекту, як-от помічники для підвищення продуктивності, інструменти для створення тексту та зображень, а також засоби для спільної роботи».

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LG планує розширити лінійку gram, додавши більше моделей з AI-процесорами після випуску LG gram 16 Pro з Intel Core Ultra 200V. Це відповідає концепції компанії «Affectionate Intelligence», яка прагне зрозуміти потреби клієнтів та запропонувати унікальний досвід використання, що виходить за рамки традиційного AI.

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Джерело: IThome, Techpowerup

Розділ Ігри виходить за підтримки?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.

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