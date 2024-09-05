Ноутбуки LG gram отримали нові процесори Intel Core Ultra 200V

Компанія LG презентувала на виставці IFA 2024 новий ультратонкий ноутбук LG Gram 16 Pro, оснащений процесором Intel Core Ultra серії 200V (Lunar Lake). Це перший ноутбук LG з AI-процесором нового покоління.
Ноутбук LG Gram 16 Pro вирізняється тонким корпусом товщиною лише 12,4 мм та легкою вагою — всього 1199 грамів. Попри компактні розміри, пристрій оснащено високоякісним дисплеєм з роздільною здатністю 2560×1600 пікселів і частотою оновлення 144 Гц.
Новий процесор Intel Core Ultra серії 200V (Lunar Lake) забезпечує дивовижну продуктивність для задач зі штучним інтелектом:
- До 48 TOPS (трильйонів операцій за секунду) для нейронного процесора (NPU)
- До 67 TOPS для графічного процесора (GPU)
- Загальна продуктивність платформи для AI-задач сягає 120 TOPS
Завдяки таким характеристикам LG Gram 16 Pro кваліфікується як Copilot+ PC — пристрій, оптимізований для роботи з передовими AI-інструментами Microsoft.
LG підкреслює, що нова модель ефективно впорається з «розширеними функціями штучного інтелекту, як-от помічники для підвищення продуктивності, інструменти для створення тексту та зображень, а також засоби для спільної роботи».
LG планує розширити лінійку gram, додавши більше моделей з AI-процесорами після випуску LG gram 16 Pro з Intel Core Ultra 200V. Це відповідає концепції компанії «Affectionate Intelligence», яка прагне зрозуміти потреби клієнтів та запропонувати унікальний досвід використання, що виходить за рамки традиційного AI.
Asus представила ноутбуки Vivobook S 15, ProArt та ExpertBook на Intel Core Ultra 200V та Snapdragon X Plus
Джерело: IThome, Techpowerup
Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: