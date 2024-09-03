Intel представила процесори Core Ultra 200V Lunar Lake — енергоефективні, з LPDDR5X-8533 та на 16% швидші в іграх за AMD HX 370

Intel офіційно запустила процесори для ноутбуків Core Ultra 200V Lunar Lake. Компаній обіцяє енергоефективність, перевагу 30% у продуктивності над конкурентами та ШІ.

Компанія розповідає про 50% зниження енергоспоживання у порівнянні з попереднім поколінням процесорів та, відповідно вдвічі більшу продуктивність на Вт. Це відповідає до 20,1 години автономної роботи ноутбука, — краще, ніж у Snapdragon X Elite від Qualcomm та нових чипів AMD Ryzen AI 300 Strix Point. Втім, Intel уникнула порівняння з процесорами Apple.

Ноутбуки з Core Ultra 200V від партнерів Intel доступні для попереднього замовлення, їхнє постачання розпочнеться 24 вересня. Компанія показала багато ноутбуків та надала результати власних тестів. Раніше Intel вже поділилася деталями архітектури Lunar Lake, а зараз представила конфігурації конкретних процесорів.

Отже, процесори Lunar Lake належать до серії Core Ultra 200 з суфіксом V, який вказує на нову архітектуру. Це лише позначка, яка ніяк не розшифровується. У серію входять 9 чипів, усі з 4 однопотоковими продуктивними ядрами Lion Cove (4,5–5,1 ГГц) та 4 однопотоковими енергоефективними ядрами Skymont (3,5 ГГц або 3,8 ГГц). Процесори мають вбудовану оперативну пам’ять LPDDR5X-8533 обсягом 16 ГБ або 32 ГБ. Кеш LLC (L3) становить 8 МБ або 12 МБ, але всі чипи мають новий сторонній кеш (Side Cache) 8 МБ (схожий на системний кеш в процесорах ARM).

Процесори мають базовий TDP від ​​8 Вт до 17 Вт (флагманський Core Ultra 9 288V є єдиною моделлю з TDP від 17 Вт до 30 Вт). Однак максимальне споживання у режимі турбо становить 37 Вт для всіх.

Інтегровані графічні процесори серії Intel Arc 100V базуються на архітектурі Xe2 та мають 7 або 8 обчислювальних блоків. Вбудовані відеочипи працюють на частотах від 1,85 ГГц до 2,05 ГГц. Частота впливає на продуктивність ШІ, яка становить від 53 до 67 TOPS. Окремий NPU має продуктивність 40, 47 або 48 TOPS. Загальна максимальна продуктивність ШІ становить 120 TOPS.

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Процесори Intel Core Ultra 200V підтримують 5 ліній PCIe 4.0 та 4 лінії підключення PCIe 5.0, які, швидше за все, буде використовуватися у системах з дискретною відеокартою. Також є підтримка до 6 портів USB 2 та 2 портів USB 3. У наявності вбудований Wi-Fi 7, 3 порти Thunderbolt 4 (ні, не TB5), Bluetooth 5.4 LE.

Intel заявляє про «історичну» енергоефективність x86 — процесори забезпечують у 1,2 раза більшу продуктивність на Вт, ніж Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, та у 2,29 раза більшу, ніж Meteor Lake Ultra 7 165H. Компанія обіцяє до 2,2x кращу енергоефективність в порівнянні з попереднім поколінням та до 50% менше споживання, ніж у Meteor Lake, навіть з урахуванням вбудованої оперативної пам’яті.

Заявлені 20,1 години автономної роботи Core Ultra 7 268V у тесті UL Procyon Office Productivity та 10,7 години під час виклику Microsoft Teams. Це перевершує 18,4 та 12,7 години автономної роботи у процесорів Qualcomm Snapdragon X1E-80-100. Intel Core Ultra 9 288V випередив чип X1E-78-100 від Qualcomm на 4,5 години та пів години, відповідно. Також випередив AMD HX 370 на 3,9 години та на 17 хвилин.

Intel зменшила затримку пам’яті на 40% порівняно з попереднім поколінням та на 30% у порівнянні з AMD Strix Point. Затримка чипа Intel становить лише 23 нс для трафіку між ядрами E-core та 55 нс від ядра E-core до P-core. Для порівняння Intel стверджує, що затримка у чипах Qualcomm становить від 150 до 180 нс. Компанія стверджує, що сукупність архітектурних змін дає Lunar Lake найшвидші процесорні ядра на ринку з перевагою від 20% до 64% в однопотоковій продуктивності порівняно з Qualcomm Snapdragon X Elite. Вони також випереджають AMD Strix Point HX370 від 3% до 33% в однопотокових завданнях.

Lunar Lake забезпечує від 2,1 до 3,0 разів більшу продуктивність на потік, ніж її процесори Meteor Lake. Це призводить до сукупного підвищення продуктивності від 6% до 22%, але лише з вісьмома ядрами та потоками, порівняно з 22 потоками Meteor Lake. Intel також надала криву продуктивності на Вт, порівнюючи продуктивність на різних рівнях потужності з конкурентними чипами. Тут можна побачити єдине порівняння Apple M3.

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Intel не пропустила нагоди дорікнути Qualcomm через проблеми сумісності ігор. Компанія підкреслює, що 23 гри не працюють на Snapdragon X1E-84-100. Для тестування Intel використала 48 ігор на середніх налаштуваннях та у 1080p. Перевага в ігровій продуктивності над Qualcomm становить 68%. Приріст в іграх порівняно з Meteor Lake становить 31% та 16% порівняно з AMD HX 370.

Не обійшла Intel інтеграцію підтримки XeSS у понад 120 ігор і те, що чипи Lunar Lake мають той самий набір програмних функцій, що й її десктопні відеокарти..Компанія також заявляє про виняткову продуктивність трасування променів — на 30% більшу ніж в AMD HX 370 та Qualcomm Snapdragon X1E-78-100. Також компані дуже багато приділила уваги нюансам та продуктивності роботи ШІ.

Джерело: Tom`s Hardware

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