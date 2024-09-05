Asus представила ноутбуки Vivobook S 15, ProArt та ExpertBook на Intel Core Ultra 200V та Snapdragon X Plus

Asus анонсувала кілька нових ноутбуків для роботи та створення контенту на базі нових процесорів Intel та Qualcomm. Більшість з них є Copilot+ PC.

Asus Vivobook S 15

Asus представляє нові ноутбуки Asus Vivobook S 15 та ProArt PZ13, які працюють на нещодавно анонсованому восьмиядерному процесорі Snapdragon X Plus. Компанія наголошує, що ці нові Copilot+ PC будуть доступні клієнтам у всьому світі.

Asus Vivobook S 15, «створений для максимальної портативності», має тонкий суцільнометалевий мінімалістичний корпус товщиною 14,7 мм та важить 1,42 кг. Акумулятор місткістю 70 Вт*год забезпечує понад 19 годин роботи та підтримує швидке заряджання Asus USB-C Easy Charge. Ноутбук має клавіатуру з підсвічуванням RGB та клавішею Copilot, а також велику сенсорну панель з підтримкою керування жестами. Він отримав ШІ-застосунок StoryCube для творців контенту.

Набір рознімів включає USB4, USB 3.2, HDMI 2.1 та слот microSD. Бездротова мережа Wi-Fi 7 працює на швидкості до 5,8 Гбіт/с. Vivobook S 15 отримав 15,6” OLED-дисплей 3K 120 Гц Asus Lumina зі 100% колірною гамою DCI-P3 та аудіо Dolby Atmos.

Asus ProArt PZ13

Легкий ноутбук з окремих частин ProArt PZ13 з вагою 850 кг і товщиною 9 мм створений «для творчості в дорозі». Тому він захищений від вологи та пилу на рівні IP52 та протестований на міцність за військовими стандартами.

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Ноутбук отримав два порти USB4 та пристрій для читання SD-карт. Акумулятор на 70 Вт*год забезпечує до 21 години відтворення відео. Сенсорний екран 3K Asus Lumina OLED підтримує введення стилусом.

ProArt PZ13 має такі інструменти на основі штучного інтелекту, як StoryCube для керування ресурсами та ProArt Creator Hub для оптимізації робочих процесів. Він постачається з шестимісячним членством у CapCut, що пропонує багаті функції редагування відео для творців контенту.

Asus ExpertBook P5 Copilot+ PC

Також Asus анонсувала ноутбук для бізнесу ExpertBook P5 (P5405), який належить до Copilot+ PC. Він оснащений новим процесором Intel Core Ultra 200V. Ноутбук отримав дисплей 2,5K 144 Гц та вагу лише 1,29 кг.

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ExpertBook P5 має алюмінієвий корпус «преміумкласу». Просторова зона для миші оптимізує комфорт її використання. Процесор охолоджує покращена система Asus ExpertCool.

Ноутбук оснащений Asus AI ExpertMeet, ШІ-помічником для покращення відеоконференцій. AI Meeting Minutes служить асистентом у зустрічах. Функція AI Translated Subtitles забезпечує переклад під час спілкування різними мовами та надає «водяний знак» ідентифікації під час розмов.

BIOS комерційного класу, сумісний зі стандартом NIST SP 800-155, забезпечує захист мікропрограми. Asus пропонує комплексну п’ятирічну підтримку оновлень BIOS та драйверів для кращого захисту. Комплексний пакет послуг Asus Business Support включає ремонт на місці, технічну допомогу та підтримку клієнтів 24/7.

Asus ExpertBook P1

Asus анонсувала нову серію ноутбуків ExpertBook P1. Моделі P1403 і P1503 роботу у галузі економіки. Ноутбуки доступні з діагоналлю екрана 14” або 15” та з роздільною здатністю Full HD.

ExpertBook P1 важить лише 1,4 кг. Він оснащений процесором Intel Core i7 до 13-го покоління та пропонує до 1 ТБ пам’яті з підтримкою SSD RAID для покращення швидкості роботи та до 64 ГБ оперативної пам’яті. Є датчик відбитків пальців та чип TPM 2.0 для захисту конфіденційності. BIOS ноутбука захищений від пошкодження мікропрограми.

Ноутбук оснащений «повною лінійкою» портів та роз’ємів, розташованих так, щоб можна було вільно рухатися мишкою без перешкод від шнурів. Права сторона пристрою майже повністю вільна.

На Asus ExpertBook P1 встановлений новий ексклюзивний застосунок Asus AI ExpertMeet для покращення якості відеоконференцій, функцією AI Meeting Minutes та перекладом за допомогою ШІ. ExpertBook P1 забезпечує безпеку вбудованого програмного забезпечення корпоративного рівня, яке відповідає вимогам цілісності BIOS NIST.

Джерела: Asus, TechPowerUp

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