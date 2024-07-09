Штучний інтелект нікому не потрібен — Copilot+ PC купують з іншої причини

Microsoft та Qualcomm разом з партнерами нещодавно випустили ноутбуки Copilot+ PC з функціями ШІ, які нібито мають змінити правила гри. Однак Bloomberg розповідає, що більшість власників купували ці ноутбуки через довгий час автономної роботи, а не через ШІ.

Багато користувачів вважають такі функції, як Copilot, а також Cocreator, Windows Studio Effects і Live Captions with Translation непотрібними у повсякденному житті. А деякі взагалі можуть стати шкідливими — Microsoft також відклала випуск функції Recall через проблеми конфіденційності.

Однак ноутбуки на базі Snapdragon продемонстрували хороші продажі, причому ПК з Copilot+ AI зібрали 20% світових продажів ПК протягом тижня запуску. Однак галузевий аналітик Аві Грінгарт вважає, що більшість користувачів купували ці ноутбуки через кращий час автономної роботи, а не через ШІ.

Софтверні гіганти також не у захваті від можливостей ШІ на нових ноутбуках. Adobe, Salesforce та SentinelOne відхилили прохання Microsoft налаштувати свої програми для використання вбудованих NPU Copilot+ PC.

Очікується, що лише 3% ПК, проданих цього року, матимуть можливості штучного інтелекту. Тож розробники програм мають рацію коли не поспішають пристосовуватися до них. За оцінками, пройде принаймні кілька років, перш ніж комп’ютери з дійсно потужним штучним інтелектом потраплять у руки кожного п’ятого нового покупця ПК. Навіть до 2028 року лише 40% нових комп’ютерів будуть підтримувати ШІ.

Звичайні споживачі з більшою ймовірністю купуватимуть комп’ютери зі штучним інтелектом, особливо ті, хто бажає довшого терміну служби батареї та мати звичну для них ОС Windows. Однак корпорації масово не переходитимуть на Windows on Arm. Особливо ті з них, яким потрібні застарілі програми.

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