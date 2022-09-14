Нова базова модель Amazon Kindle з заряджанням від USB-C та накопичувачем на 16 ГБ

Компанія Amazon презентувала найдешевший варіант Kindle – пристрою для читання електронних книг. Нова бюджетна модель має екран із щільністю 300 пікселів на дюйм, збільшений час автономної роботи та можливість заряджання через USB Type C. Рідер буде доступний 12 жовтня та за ціною $99,99 за версію з рекламою або $119,99 без реклами.

Вбудований накопичувач Amazon Kindle ємністю 16 ГБ має сподобатися любителям аудіокниг. Компанія заявляє про 6 тижнів автономної роботи пристрою. Акумулятор заряджається 2 години від USB з потужністю 9 Вт або 4 години від комп’ютера. Рідер став трохи легшим та компактнішим за попередника (вага 185 г, розміри 157,8 x 108,6 x 8 мм), зі збереженням тієї ж діагоналі екрана у 6 дюймів. “На борту” є Wi-Fi з підтримкою 2,4 ГГц і 5 ГГц.

Новий Kindle на $10 дорожчий за «читалки» попереднього покоління, хоча й не має гарного підсвічування, як в старшої моделі Paperwhite, але тепер виглядає більш гідним варіантом, якщо ви хочете заощадити $40 різниці між ними. Новий Kindle має чорний або новий м’який синій колір, котрий Amazon називає Denim.

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З новим Kindle власник отримує чотири місяці підписки Kindle Unlimited безкоштовно. За додаткові $20 можна придбати версію Kindle Kids, зі спеціальним футляром та річною підпискою на контент Amazon для дітей.

Джерело: The Verge