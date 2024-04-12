«Нова енерджи» — NOVA («Нова пошта») вийшла на ринок генерації електроенергії

NOVA (материнський холдинг «Нова Пошта») розширюється і виходить на ринок виробництва електроенергії — для цього була створена окрема компанія «Нова енерджи». Про створення нового бізнесу розповів співзасновник групи Володимир Поперешнюк на своїй сторінці Facebook.

За словами Володимира Поперешнюка, «Нова Енерджи» займатиметься виробництвом енергії на регулярній основі, включаючи сонячну та газову генерацію. Жодних інших подробиць співзасновник групи NOVA поки не надав. Лише зазначив, що необхідність створення власної енергетичної компанії зумовлена гострою потребою посилення енергетичної автономності, зважаючи на зміну тактики росіян, які останнім часом масово атакують українську генерацію. Також він висловив впевненість, що інші українські компанії за прикладом NOVA почнуть інвестувати в українську енергетику, і окремо закликав владу не створювати регуляційні перешкоди.

«Якщо регуляції, заборони не заважатимуть, підприємці дуже швидко створять потрібні для економіки потужності. Бо немає таких проблем, які підприємці не здатні вирішити!». Володимир Поперешнюк, український бізнесмен та співзасновник групи NOVA

Співзасновник NOVA також розповів, що зараз 60% паливних потреб група забезпечує власними ресурсами, окремо назвавши державне регулювання галузі (мораторій на підвищення цін) однією з причин кризи.

Дані про «Нова Енерджи» ще не встигли з’явитися в українських реєстрах (очікуємо оновлення). Детальніше про актуальну структуру одного з найуспішніших українських холдингів розповідали тут.

Українська енергетика: яка ситуація і перспективи

Нова хвиля російських ударів по українській енергетиці є більш руйнівною, ніж терористична кампанія восени-взимку 2022-2023 року. Внаслідок останніх ударів ДТЕК втратило понад 50% генерації, а «Центренерго» після знищення Трипільської ТЕС — усі 100%. У прифронтовому Харкові, який безперестанку обстрілюють майже щодня, повсюдно працюють генератори. Критично ситуація погіршилася після знищення росіянами місцевої ТЕЦ-5 та Зміївська ТЕС — найбільшої станції у Харківській області. У решті регіонів поблизу ЛБЗ ситуація плюс-мінус ідентична.

Тактика кровожерливих російських терористів зараз — удари по критично важливих балансувальних енергооб’єктах (ТЕС, ГЕС) та розподільчих вузлах. Єдина відмінність від атак 2022-2023 років — відмова від «килимових бомбардувань» всіх об’єктів, натомість ворог цілеспрямовано завдає потужніших ударів по конкретних регіонах та промислових центрах: Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя. Паралельно росія завдає ударів по Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, щоб порушити імпорт і експорт електрики. Недонація виродків.

Після російської атаки 11 квітня та пошкоджень електростанцій Укренерго закликало українців обмежити користування електроприладами у вечірні години максимального попиту (з 19:00 до 22:00). Поки що тримати енергосистему України дуже допомагає погода — аномальна тепла весна дозволила майже на місяць раніше завершити опалювальний сезон, наростити резерви завдяки атомній та сонячній генерації, а також залучивши імпорт для покриття дефіциту. Найбільший виклик — проходження літнього максимуму споживання. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук не впевнена, що до літа вдасться відновити потужності до рівня кінця березня, навіть до наступного опалювального сезону — це вкрай непроста задача.

Онлайн-курс "Excel для бізнесу" від Laba. Разом з Олексієм Вощаком, експертом із 13-річним досвідом фінансового моделювання, ви опануєте інструменти для автоматизації звітності та зможете мінімізувати рутинні завдання. Реєстрація на курс

А втім, Міненерго має плани щодо встановлення нової генерації з переходом на кардинально нову модель, яка передбачає відмову від величезних радянських ТЕС на користь малої розподіленої генерації. У цій моделі головна ставка робиться на зелену енергетику, зокрема встановлення СЕС на лікарнях, школах та інших об’єктах критичної інфраструктури. Також для покриття споживання планується добудова нових атомних блоків, зокрема 5-го блоку ХАЕС. Окремою вагомою проблемою є багатомільярдні борги, тож цілком ймовірне подальше зростання тарифів для населення — влітку 2023-го тариф на електроенергію підвищили до 2,64 гривні за кВт⋅год. Очевидно, що в майбутньому підвищення неминуче і саме російські удари тут є першопричиною та головним каталізатором. Під час телемарафону Гринчук уточнила, що тарифи, якщо підвищуватимуть, то помірно, а не відразу до ринкового рівня, який «в рази» вищий за нинішні, і компенсаційні механізми збережуться.