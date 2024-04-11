Енергетика України під масованою атакою росіян — по Харкову завдали щонайменше 10 ударів, є пошкодження на Одещині, Львівщині та Запоріжжі

Окупанти атакували Україну крилатими та балістичними ракетами різних типів, а також ударними БПЛА.

За даними Сил оборони півдня, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині й Дніпропетровщині сили ППО збили 21 російський дрон. В Одеській області уламки безпілотників спричинили пожежу на території енергетичного об’єкта.

«На жаль, не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по відкритій території. Під атакою ворога під час дронової хвилі були об’єкти енергетики. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи», — каже керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк

Відомо про пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури у Запорізькому районі, який був атакований керованими авіаційними ракетами. Щонайменше 10 ударів завдано по Харкову й області, в місті проблеми з електропостачанням, повідомили в ОВА.

У міністерстві енергетики додали, що росіяни також атакували енергетичну інфраструктуру на Львівщині та Київщині. За даними керівника Київської ОВА Руслана Кравченка, під ударом опинився об’єкт критичної інфраструктури в області — там спалахнула пожежа.

«Уночі ворожі крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. Це обʼєкт газорозподільчої інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція – у Червоноградському. Почалися пожежі. Їх оперативно загасили вогнеборці. Жертв та постраждалих нема», — написали у Львівській ОВА.

В ДТЕК повідомили, що обстрілів зазнали дві теплоелектростанції, але не назвали їх — із серйозними пошкодженнями обладнання. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були обстріляні близько 170 разів.

За даними Генштабу ЗСУ, із запущених 40 БПЛА знищено 37, дані щодо ракет уточнюються (в пресслужбі Володимира Зеленського кажуть про 40 ракет).

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня росія здійснила наймасованішу атаку на українську енергоінфраструктуру, серед іншого поціливши у ДніпроГЕС — в той самий час тимчасово окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту. Постраждали й енергетичні об’єкти Харкова, через що без електроенергії залишились 700 тис. абонентів.