«Нова пошта» запустила послугу з отримання посилок в кредит

Компанія «Нова пошта» повідомила про запуск послуги «посилка у кредит». Завдяки їй клієнти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. Продавець отримує всю суму коштів відразу після того, як замовник огляне посилку і підтвердить її отримання.
Зазначається, що послугу «посилка у кредит» може оформити лише замовник товару і тільки у відділенні «Нової пошти». Для послуги діють наступні умови:
- Строк кредитування – 12 місяців;
- Вартість товару – від 1000 грн;
- Максимальна сума кредиту – розраховується індивідуально для кожного клієнта. Дізнатися свій кредитний ліміт можна у мобільному застосунку в Особистому кабінеті або у відділенні «Нової пошти».
Фінансові послуги у відділенні надає компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта». Скористатись послугою можуть клієнти, які відповідають наступним вимогам:
- громадяни України віком від 18 до 65 років;
- користувались послугами «Нової пошти» протягом останніх 6 місяців;
- мають добру кредитну історію.
За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію в розмірі 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%. Розглянемо приклад із придбанням мультиварки вартістю 3000 грн із післяплатою та послугою «посилка у кредит».
Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставлення 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн). Щомісячний відсоток по кредиту становитиме 62,7 грн (2% від суми кредиту). Щомісячний платіж в такому випадку складає 324 грн, а загальна переплата за 12 місяців – 752,4 грн.
Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні «Нової пошти». Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.
Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:
- замовити товар із післяплатою з доставленням у будь-яке відділення «Нової пошти»;
- оглянути посилку із товаром і сказати оператору-касиру про бажання забрати посилку в кредит;
- надати оператору оригінали паспорта з пропискою та ідентифікаційного коду або скористатися документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату – або оригінали або «Дія»;
- щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;
- повідомити пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.