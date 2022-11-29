«Нова пошта» запустила послугу з отримання посилок в кредит

Компанія «Нова пошта» повідомила про запуск послуги «посилка у кредит». Завдяки їй клієнти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року. Продавець отримує всю суму коштів відразу після того, як замовник огляне посилку і підтвердить її отримання.

Зазначається, що послугу «посилка у кредит» може оформити лише замовник товару і тільки у відділенні «Нової пошти». Для послуги діють наступні умови:

Строк кредитування – 12 місяців;

Вартість товару – від 1000 грн;

Максимальна сума кредиту – розраховується індивідуально для кожного клієнта. Дізнатися свій кредитний ліміт можна у мобільному застосунку в Особистому кабінеті або у відділенні «Нової пошти».

Фінансові послуги у відділенні надає компанія NovaPay, що входить до групи компаній «Нова пошта». Скористатись послугою можуть клієнти, які відповідають наступним вимогам:

громадяни України віком від 18 до 65 років;

користувались послугами «Нової пошти» протягом останніх 6 місяців;

мають добру кредитну історію.

За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію в розмірі 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%. Розглянемо приклад із придбанням мультиварки вартістю 3000 грн із післяплатою та послугою «посилка у кредит».

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Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставлення 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн). Щомісячний відсоток по кредиту становитиме 62,7 грн (2% від суми кредиту). Щомісячний платіж в такому випадку складає 324 грн, а загальна переплата за 12 місяців – 752,4 грн.

Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні «Нової пошти». Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.

Як скористатися послугою «Посилка в кредит»: