Новини Кіно 18.03.2026 comment views icon

Тепер офіційно: вийшов перший трейлер "Людина-павук 4"

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Перший трейлер "Людина-павук: Абсолютно новий день"
Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Після низки тизерів та витоків Sony та Marvel офіційно представили перший повноцінний трейлер фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день”, четвертого з Томом Голландом в головній ролі.


Попередній фільм “Людина-павук: Додому шляху нема” вийшов ще у 2021 році: зібрав в прокаті понад $1,9 млрд, повернув версії “павуків” у виконанні Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда та зрештою призвів до того, що персонаж Голланда пішов на жертву, аби врятувати Нью-Йорк і мультивсесвіт від розриву на частини.

“Абсолютно новий день” продовжує історію і показує світ, в якому ніхто не пам’ятає, що Пітер — Людина-павук: навіть його дівчина Ем Джей (Зендая) та найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон). Лишаючись на самоті та оплакуючи смерть своєї тітки Мей (Маріса Томей), Паркер одягає новий червоно-синій костюм, як у коміксах, і вирушає рятувати своє становище.

“Після заклинання доктора Стренджа світ забув про існування Пітера Паркера. Чотири роки по тому він анонімно захищає Нью-Йорк як Людина-павук. Розслідуючи серію злочинів, Пітер розкриває більшу таємницю та стикається з наслідками свого минулого”.

Четвертий фільм представляє кілька нових та “старих” облич із всесвіту Marvel: окрім Марка Руффало в ролі Халка та Джона Бернтала в ролі Карателя, повернувся Скорпіон Майкла Мандо, а серед новачків можна побачити Седі Сінк (“Дивні дива”), Трамелла Тіллмана (“Розрив”), Лізу Колон-Заяс (“Ведмідь”) та Марвіна Джонса II, який грає Томбстоуна.


В українських кінотеатрах “Людина-павук: Абсолютно новий день” вийде 30 липня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)

Популярні новини

arrow left
arrow right
Більше Бога війни: анонсовано рімейк трилогії God of War і нову Sons of Sparta
Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
“Буремний перевал” став буремним провалом у США: каса нижче прогнозів
"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Нова "Ідентифікація Борна" вийде без Метта Деймона: хто його замінить?
Netflix показав перші кадри "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
Хі-Мен повертається: трейлер фентезі-бойовика "Володарі всесвіту”
"Крик 7" став найкасовішим фільмом франшизи
Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
"Пірати Карибського моря 6" обрали персонажа, який замінить Джека Горобця
Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер
Вийшли навушники Sony LinkBuds Clip: до 37 годин автономності за $230
"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в майже $100 млн на старті
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Перші відгуки на фільм "Проєкт Аве Марія" із Раяном Гослінгом: "Анти-Інтерстеллар без кліше"
Трейлер науково-фантастичної драми "День істини": Стівен Спілберг розкриває секрети інопланетян
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
"Перевершує очікування". Критики оцінили "28 років по тому: Храм кісток" у 94% на Rotten Tomatoes
Перший кінопровал року: "Сайлент Гілл. Повернення" оцінили в 6% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати