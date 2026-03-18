Тепер офіційно: вийшов перший трейлер "Людина-павук 4"

Кадр з фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Після низки тизерів та витоків Sony та Marvel офіційно представили перший повноцінний трейлер фільму “Людина-павук: Абсолютно новий день”, четвертого з Томом Голландом в головній ролі.





Попередній фільм “Людина-павук: Додому шляху нема” вийшов ще у 2021 році: зібрав в прокаті понад $1,9 млрд, повернув версії “павуків” у виконанні Тобі Магвайра та Ендрю Гарфілда та зрештою призвів до того, що персонаж Голланда пішов на жертву, аби врятувати Нью-Йорк і мультивсесвіт від розриву на частини.

“Абсолютно новий день” продовжує історію і показує світ, в якому ніхто не пам’ятає, що Пітер — Людина-павук: навіть його дівчина Ем Джей (Зендая) та найкращий друг Нед (Джейкоб Баталон). Лишаючись на самоті та оплакуючи смерть своєї тітки Мей (Маріса Томей), Паркер одягає новий червоно-синій костюм, як у коміксах, і вирушає рятувати своє становище.

“Після заклинання доктора Стренджа світ забув про існування Пітера Паркера. Чотири роки по тому він анонімно захищає Нью-Йорк як Людина-павук. Розслідуючи серію злочинів, Пітер розкриває більшу таємницю та стикається з наслідками свого минулого”.

Четвертий фільм представляє кілька нових та “старих” облич із всесвіту Marvel: окрім Марка Руффало в ролі Халка та Джона Бернтала в ролі Карателя, повернувся Скорпіон Майкла Мандо, а серед новачків можна побачити Седі Сінк (“Дивні дива”), Трамелла Тіллмана (“Розрив”), Лізу Колон-Заяс (“Ведмідь”) та Марвіна Джонса II, який грає Томбстоуна.





В українських кінотеатрах “Людина-павук: Абсолютно новий день” вийде 30 липня.

Трейлер (українською)

Трейлер (оригінал)