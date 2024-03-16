Виток характеристик PlayStation 5 Pro — відчутне підвищення продуктивності, реліз на різдвяні свята

Сайт Insider Gaming підтверджує з власних джерел, що специфікації PlayStation 5 Pro, які просочилися раніше в інтернет через YouTube-канал Moore’s Law is Dead є реальним витоком, попри критику каналу, а вихід PlayStation 5 Pro орієнтований на різдвяні свята 2024 року.

Анонімні джерела Insider Gaming може підтвердити, що витік походить з порталу розробників PlayStation. Документацію цього тижня було розіслано великій кількості сторонніх розробників.

Раніше було відомо, що PS5 Pro має кодову назву Trinity і буде націлена на кращий та стабільний FPS у роздільній здатності 4K, матиме новий «режим продуктивності» для роздільної здатності 8K та прискорене трасування променів. Крім того, повідомлялося, що відеопроцесора Trinity буде 30 графічних блоків та пропускна здатність пам’яті 18000 MTS.

Отже, новий виток підтвердив:

На 45% швидший рендеринг порівняно з PS5

У 2-3 рази швидше трасування променів (x4 в окремих випадках)

Продуктивність 33,5 Терафлопс.

Технологія масштабування PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling)

Підтримка роздільної здатності до 8K у майбутній версії SDK

Власна архітектура машинного навчання

Акселератор штучного інтелекту, що підтримує 300 Tops 8-бітних обчислень та 67 Tflops 16-бітних обчислень з плаваючою комою.

Сайт Insider Gaming, якому було надано доступ до документації з порталу розробників за умови, що вона не стане публічною, може підтвердити, що набори розробника доступні для студій близького кола з вересня 2023 року, сторонніх — з січня 2024 року або з весни 2024 року. Пізніше до них надійдуть тестові набори, які будуть ідентичні кінцевому продукту.

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