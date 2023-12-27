Новини Технології 27.12.2023 о 08:03 comment views icon

Нові процесори відчутно здорожчають: вартість 2 нм пластин TSMC зросте на 50% – найбільш це відчує Apple

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Нові процесори відчутно здорожчають: вартість 2 нм пластин TSMC зросте на 50% – найбільш це відчує Apple

Аналітики IBS кажуть, що 2-нанометрови пластини TSMC для виробництва чипів можуть коштувати $30 000 доларів за штуку – на 50% вище вартості 3 нм пластин, які коштують приблизно $20 000. Найбільше здорожчання очікує Apple, яка першою замовила 2 нм процесори. Нагадаємо, TSMC планує їхнє впровадження у 2025 році.

TSMC Apple

Найпотужніший замовник чипів за даними 2023 року, NVIDIA наразі продає процесори штучного інтелекту, створені на основі 5-нм техпроцесу TSMC. Ймовірно, NVIDIA шукатиме можливості виробництва 3 нм у той час, як Apple отримуватиме 2 нм чипи.

Своєю чергою, TSMC не надто поспішатиме розширювати виробництво, пам’ятаючи про кризу надлишкового виробництва, яка спіткала ринок у 2022 році – дефіцит завжди кращий для виробника, ніж надлишки. І звичайно, що навіть у разі розширення, витрати на нього будуть перенесені на плечі клієнтів. Це, своєю чергою, призведе до дефіциту, якщо NVIDIA та інші бажатимуть перейти на нові технології. Зрештою, продукція «зелених», пов’язана з ШІ, теж зросте у ціні.

Інакше кажучи, рядовим покупцям смартфонів, зокрема Apple, у найближчі роки слід готуватися до високих цін з опануванням компаніями нових техпроцесів, те ж стосується користувачів обчислювачів ШІ та інших чипів. Ера недорогих напівпровідників закінчилася і знову настане нескоро.

3-нм Snapdragon 8 Gen 4 ймовірно вироблятимуться на потужностях Samsung, поки TSMC завантажений Apple

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Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

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Джерело: Wccftech

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