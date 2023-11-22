Нові щотижневі конкурси для авторів ІТС з класними призами від Click.ua – стартуємо прямо зараз!

Одного чудового дня вирішили ми, що автори ІТС мало пишуть не з-за того, що не хочуть/не вміють, а з-за того, що, окрім як, не мають вільного часу, ще і не знають, про що саме писати і не мають ніякого тонусу для цього.

І от, придумав я таку штуку, а Рада розвила ідею. Вийшло ось що.

Відсьогодні ми запускаємо постійні міні-конкурси в новому, швидкому форматі.

Вони будуть проходити постійно і йти паралельно великим конкурсам з нашими партнерами (типу перших двох).

Оцінювати їх буде журі з членів Ради авторів ІТС — таких же, як і ви, авторів, які увійшли в Раду заради бажання розвитку ІТ-спільноти разом з нами.

Наразі, ось така буде механіка цих міні-конкурсів.

Конкурси розраховані на тиждень.Щовівторка оголошується переможець попереднього конкурсу та запускається наступний. Виключенням буде перший етап — він починається сьогодні і закінчиться вночі в неділю 3 грудня. Відповідно, наступний почнеться у вівторок 5 грудня і закінчиться в неділю 10 грудня і так далі, в цьому ритмі. Теми оголошуються лише в день запуску щотижня.Теми будемо намагатись давати максимально широкого напрямку і різні. Вирішили, що будемо давати їх по три кожного тижня. Тільки на етапі запуску ми розширимо кількість тем до п’яти. В темах буде охоплено будь-який сегмент діяльності з прив’язкою до ІТ або техніці. Умови написання: Більше ніж 4 абзаців у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя. Вночі кожної неділі прийом статей на конкурс припиняється і Рада має понеділок для оцінки.

Оцінка буде за трьома критеріями: якість написання, розкриття думки, оформлення.

Оцінки з 1 до 5, фінальні підсумовуються і поділяються на кількість членів Ради, які голосували.

Переможець обирається математичною більшістю за найвищою оцінкою.

На початковому етапі в журі увійшли Asyris, Nazar, Максим Арсенюк та Yaroslav.

А ось і теми на перший тиждень:

«Сталкер 2 – чого ми чекаємо від гри, які взагалі ваші думки навколо того, що відбувається зі студією», спогади про Сталкер 1, і GSC.

«Чорна п’ятниця — що саме плануєте купувати і де, досвід попередніх років, яких знижок чекаємо, „розвод“ це чи ні?»

«Мій досвід вибору та носіння навушників — поради іншим».

«Революція Семена Альтмана. Хто мав рацію – Сем, або правління (вже минуле)? Як на вашу думку ШІ впливає та вплине в майбутньому на наше життя? Як взагалі буде розвиватися?»

«Провал Marvel. Чому колись найпопулярніша світова франшиза втрачає популярність? Давайте згадаємо за що ми любили перших супергероїв, та поговоримо про те, що з ними сталося зараз»

Нас в цьому проекті підтримали наші старі друзі Click.UA. Відповідно, маємо той тонус, про який я писав з початку 🙂

Перші три місця кожного тижня будуть призовими!

Переможці отримають такі призи за конкурс цього тижня:

Маю надію, що вам сподобається ця ідея і ми всі разом отримаємо багато цікавих статей, в коментарях до яких буде цікаво дискутувати 🙂

P.S. Так, ми працюємо над організацією великих конкурсів в тому ж форматі, як і перші два.

Конкурси, про які йдеться в цій новині — іншого, експериментального формату.

P.P.S. Якщо буде велика кількість робіт, прошу звернути увагу на граматичні помилки в текстах. Деякі автори примудрялись в текстах на 5 абзаців робити 100 помилок і надсилати в такому виді на модерацію.

P.P.P.S. На тижні анонсуємо ще новини щодо змін в профайлах. Плануємо поступово вводити рейтингові системи, ранги, донати авторам.

Слідкуйте за новинами!