Нові щотижневі конкурси для авторів ІТС з класними призами від Click.ua – стартуємо прямо зараз!

Одного чудового дня вирішили ми, що автори ІТС мало пишуть не з-за того, що не хочуть/не вміють, а з-за того, що, окрім як, не мають вільного часу, ще і не знають, про що саме писати і не мають ніякого тонусу для цього.
І от, придумав я таку штуку, а Рада розвила ідею. Вийшло ось що.
Відсьогодні ми запускаємо постійні міні-конкурси в новому, швидкому форматі.
Вони будуть проходити постійно і йти паралельно великим конкурсам з нашими партнерами (типу перших двох).
Оцінювати їх буде журі з членів Ради авторів ІТС — таких же, як і ви, авторів, які увійшли в Раду заради бажання розвитку ІТ-спільноти разом з нами.
Наразі, ось така буде механіка цих міні-конкурсів.
- Конкурси розраховані на тиждень.Щовівторка оголошується переможець попереднього конкурсу та запускається наступний. Виключенням буде перший етап — він починається сьогодні і закінчиться вночі в неділю 3 грудня. Відповідно, наступний почнеться у вівторок 5 грудня і закінчиться в неділю 10 грудня і так далі, в цьому ритмі.
- Теми оголошуються лише в день запуску щотижня.Теми будемо намагатись давати максимально широкого напрямку і різні. Вирішили, що будемо давати їх по три кожного тижня. Тільки на етапі запуску ми розширимо кількість тем до п’яти. В темах буде охоплено будь-який сегмент діяльності з прив’язкою до ІТ або техніці.
- Умови написання: Більше ніж 4 абзаців у тексті. Заборона використання АІ. Цікаве розкриття обраної теми. Фото та відео, в ідеалі – свої. Бажано дуже – особисті враження чи особистий досвід, історії з життя.
- Вночі кожної неділі прийом статей на конкурс припиняється і Рада має понеділок для оцінки.
Оцінка буде за трьома критеріями: якість написання, розкриття думки, оформлення.
Оцінки з 1 до 5, фінальні підсумовуються і поділяються на кількість членів Ради, які голосували.
Переможець обирається математичною більшістю за найвищою оцінкою.
На початковому етапі в журі увійшли Asyris, Nazar, Максим Арсенюк та Yaroslav.
А ось і теми на перший тиждень:
- «Сталкер 2 – чого ми чекаємо від гри, які взагалі ваші думки навколо того, що відбувається зі студією», спогади про Сталкер 1, і GSC.
- «Чорна п’ятниця — що саме плануєте купувати і де, досвід попередніх років, яких знижок чекаємо, „розвод“ це чи ні?»
- «Мій досвід вибору та носіння навушників — поради іншим».
- «Революція Семена Альтмана. Хто мав рацію – Сем, або правління (вже минуле)? Як на вашу думку ШІ впливає та вплине в майбутньому на наше життя? Як взагалі буде розвиватися?»
- «Провал Marvel. Чому колись найпопулярніша світова франшиза втрачає популярність? Давайте згадаємо за що ми любили перших супергероїв, та поговоримо про те, що з ними сталося зараз»
Нас в цьому проекті підтримали наші старі друзі Click.UA. Відповідно, маємо той тонус, про який я писав з початку 🙂
Перші три місця кожного тижня будуть призовими!
Переможці отримають такі призи за конкурс цього тижня:
- 1 місце — Мишка бездротова Razer Basilisk V3 Hyperspeed
- 2 місце — Гарнітура Logitech G335 Black
- 3 місце — Гарнітура Logitech G335 Black
Маю надію, що вам сподобається ця ідея і ми всі разом отримаємо багато цікавих статей, в коментарях до яких буде цікаво дискутувати 🙂
P.S. Так, ми працюємо над організацією великих конкурсів в тому ж форматі, як і перші два.
Конкурси, про які йдеться в цій новині — іншого, експериментального формату.
P.P.S. Якщо буде велика кількість робіт, прошу звернути увагу на граматичні помилки в текстах. Деякі автори примудрялись в текстах на 5 абзаців робити 100 помилок і надсилати в такому виді на модерацію.
P.P.P.S. На тижні анонсуємо ще новини щодо змін в профайлах. Плануємо поступово вводити рейтингові системи, ранги, донати авторам.
Слідкуйте за новинами!